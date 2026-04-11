Carnet noir : Genesio (ex-OL) endeuillé par la mort de son papa

Ancien joueur et entraîneur de l’OL, Bruno Genesio a eu la mauvaise nouvelle d’apprendre le décès de son papa vendredi.

Il avait déjà dû vivre un drame personnel le 1er janvier à l’occasion de l’incendie de Crans-Montana en Suisse. Ce premier semestre 2026 est loin d’être une partie de plaisir pour Bruno Genesio en dehors du rectangle vert. S’il a réussi à redresser la barre sportivement avec le LOSC et cinq victoires sur les six dernières journées, sur le plan personnel, l’ancien coach de l’OL vit des moments compliqués. Censé se présenter en conférence de presse vendredi, Genesio a été exempté de cette tâche pour rentrer en urgence à Lyon.

Absent dimanche à Toulouse ?

En effet, le Lyonnais a appris le décès de son papa Salvatore tôt vendredi matin. Il a donc rapidement plié bagage avec l’accord de son club. Ce dernier a d’ailleurs communiqué, assurant que le coach aurait le temps qu’il lui faudrait pour passer cette étape compliquée. S’il ne se présentera pas devant la presse ce samedi avant le déplacement à Toulouse, Bruno Genesio n’est pas non plus certain d’être sur le banc au Stadium, dimanche.

La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.