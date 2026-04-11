Actualités
Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL
Bruno Genesio, ancien entraîneur de l’OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Carnet noir : Genesio (ex-OL) endeuillé par la mort de son papa

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ancien joueur et entraîneur de l’OL, Bruno Genesio a eu la mauvaise nouvelle d’apprendre le décès de son papa vendredi.

    Il avait déjà dû vivre un drame personnel le 1er janvier à l’occasion de l’incendie de Crans-Montana en Suisse. Ce premier semestre 2026 est loin d’être une partie de plaisir pour Bruno Genesio en dehors du rectangle vert. S’il a réussi à redresser la barre sportivement avec le LOSC et cinq victoires sur les six dernières journées, sur le plan personnel, l’ancien coach de l’OL vit des moments compliqués. Censé se présenter en conférence de presse vendredi, Genesio a été exempté de cette tâche pour rentrer en urgence à Lyon.

    Absent dimanche à Toulouse ?

    En effet, le Lyonnais a appris le décès de son papa Salvatore tôt vendredi matin. Il a donc rapidement plié bagage avec l’accord de son club. Ce dernier a d’ailleurs communiqué, assurant que le coach aurait le temps qu’il lui faudrait pour passer cette étape compliquée. S’il ne se présentera pas devant la presse ce samedi avant le déplacement à Toulouse, Bruno Genesio n’est pas non plus certain d’être sur le banc au Stadium, dimanche.

    La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Moreira avant OL - Lorient : "Je ne vais pas changer ma façon de jouer"
    1 commentaire
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 11 Avr 26 à 10 h 43

      Très sincères condoléances à Bruno et à sa famille.
      Dans ces moments là, le foot même à son niveau, devient bien secondaire et sans grande importance.
      Courage coach !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Moreira avant OL - Lorient : "Je ne vais pas changer ma façon de jouer" 11:00
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL
    Carnet noir : Genesio (ex-OL) endeuillé par la mort de son papa 10:15
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    OL - Lorient : Pantaloni veut s'inspirer du rugby avec les arbitres 09:30
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    OL Lyonnes : Endler battue, Heaps et Yohannes en action ce samedi 08:45
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Lorient acte deux forfaits supplémentaires contre l’OL 08:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Avant Lorient, l’OL use de la positive attitude pour rebondir 07:30
    Paulo Fonseca reçoit un carton jaune lors du match entre Le Havre et l'OL
    OL - Lorient : Fonseca s'exprime sur la sonorisation de l'arbitre 10/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Endrick (OL) et sa compagne attendent un heureux évènement 10/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Les Bleuettes d’OL Lyonnes lancent bien leur qualification pour l’Euro U19 10/04/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick" 10/04/26
    Ernest Nuamah lors d'OL - Ludogorets
    OL - Lorient : un "doute" pour Tolisso et Nuamah 10/04/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Moreira (OL) : "Nous ne manquons pas de confiance" 10/04/26
    OL académie
    OL Académie : le programme du week-end 10/04/26
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL - Lorient : Sulc forfait, Tolisso en individuel 10/04/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté (OL) nommé pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1 10/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et Endler lancent la trêve internationale 10/04/26
    Jonathan David, attaquant de la Juventus Turin
    Mercato : Jonathan David vraiment accessible pour l'OL ? 10/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut