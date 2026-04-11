OL - Lorient : Pantaloni veut s'inspirer du rugby avec les arbitres

À l’image de Paulo Fonseca, Olivier Pantaloni n’est pas contre la sonorisation des échanges entre l’arbitre et la VAR. Cependant, l’entraîneur de Lorient aimerait tendre à ce qu’il se fait au rugby avec les discussions avec les joueurs.

Un deuxième test avec l’espoir d’avoir enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Ce dimanche (20h45), l’OL reçoit le FC Lorient en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre qui permettra de tester une nouvelle fois la sonorisation des échanges entre l’arbitre central et la VAR. Encore faut-il qu’il y ait des actions litigieuses, ce qui ne fut pas le cas lors de PSG - Toulouse il y a une semaine. Personne ne s’en plaindra vu que cela sous-entend que tout s’est bien passé.

Toutefois, pour se faire une vraie idée de cette expérience, il faudrait du concret. Peut-être dimanche avec Benoit Bastien… Quoi qu’il en soit, les deux coachs que sont Paulo Fonseca et Olivier Pantaloni sont plutôt favorables à ce processus. "Je suis pour. Mais ce serait pas mal aussi qu'on arrive à avoir, comme dans le rugby, les échanges entre joueurs et arbitres, qu’ils soient audibles et aux oreilles de tout le monde, a déclaré le coach lorientais. On a eu des arbitres qui sont revenus vers nous après des matchs et qui nous ont dit clairement qu'ils s'étaient trompés. Mais sur le moment, ce n'est pas souvent le cas."

"Certains arbitres s'expriment avec beaucoup d'ironie"

Il y a trois semaines, Corentin Tolisso n’avait pas manqué de pointer le discours tenu par François Letexier au moment de la situation litigieuse sur Endrick. Le capitaine de l’OL avait alors parlé de posture hautaine, de propos surréalistes et, sur ce point, Pantaloni assure que la sonorisation de ces échanges faciliterait la relation entre tous les acteurs et donc un peu plus de prise de recul. "J'ai eu des retours de joueurs qui ont pu me dire que, certaines fois, l’arbitre s’exprimait avec beaucoup d'ironie, poursuit le Breton. C'est difficile quand on est joueur, qu'on fait des efforts, qu'on n'a peut-être plus la lucidité non plus d'entendre certaines choses". De quoi permettre plus d'humilité également, comme cela est souvent pointé du doigt dans "Tant qu'il y aura des Gones".