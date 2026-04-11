Actualités
Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Endler battue, Heaps et Yohannes en action ce samedi

  • par Alban Nivet

    • Dans la course à la Coupe du monde, le Chili de Christiane Endler a fait une mauvaise opération contre l'Argentine. Ce samedi, seules les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes seront sur le pont.

    Ayant choisi de retrouver la sélection pour l'aider à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, Christiane Endler ne s'attendait sûrement pas à un début de qualification pareil. Après avoir dû faire l'impasse sur les matchs de mars pour accueillir son bébé, la gardienne était bien présente dans le but chilien ce samedi. Titulaire et capitaine, la joueuse d'OL Lyonnes a dû s'incliner à une reprise face à l'Argentine.

    Suffisant pour l'Albiceleste pour repartir avec les trois points (0-1) et ainsi prendre la tête du classement sud-américain. Pour le Chili, ce n'est clairement pas une bonne opération puisque ce revers le laisse à la quatrième place, à trois points des deux places directement qualificatives. Le tout avec déjà un match de plus joué...

    Trois amicaux pour les Américaines

    De pression, il n'y en aura pas pour les États-Unis, ce samedi à 23h30 (heure française). Lily Yohannes et Lindsey Heaps participeront à un match amical de haut niveau face au Japon. Remake de la finale de Coupe du monde 2011, cette rencontre s’inscrit dans une série de trois oppositions sans enjeu. Ces trois matchs interviennent juste avant une série de matchs intense avec OL Lyonnes. Avec notamment une demi-finale (aller-retour) face à Arsenal* en Ligue des champions féminine.

    *En entrant le code promo OLETLY, bénéficiez d'une réduction de 50% sur le prix du billet pour la demi-finale retour dans la catégorie "SILVER" en cliquant sur ce lien

    à lire également
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    OL - Lorient : Pantaloni veut s'inspirer du rugby avec les arbitres

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    OL - Lorient : Pantaloni veut s'inspirer du rugby avec les arbitres 09:30
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    OL Lyonnes : Endler battue, Heaps et Yohannes en action ce samedi 08:45
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Lorient acte deux forfaits supplémentaires contre l’OL 08:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Avant Lorient, l’OL use de la positive attitude pour rebondir 07:30
    Paulo Fonseca reçoit un carton jaune lors du match entre Le Havre et l'OL
    OL - Lorient : Fonseca s'exprime sur la sonorisation de l'arbitre 10/04/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Endrick (OL) et sa compagne attendent un heureux évènement 10/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Les Bleuettes d’OL Lyonnes lancent bien leur qualification pour l’Euro U19 10/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick" 10/04/26
    Ernest Nuamah lors d'OL - Ludogorets
    OL - Lorient : un "doute" pour Tolisso et Nuamah 10/04/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Moreira (OL) : "Nous ne manquons pas de confiance" 10/04/26
    OL académie
    OL Académie : le programme du week-end 10/04/26
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL - Lorient : Sulc forfait, Tolisso en individuel 10/04/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté (OL) nommé pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1 10/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et Endler lancent la trêve internationale 10/04/26
    Jonathan David, attaquant de la Juventus Turin
    Mercato : Jonathan David vraiment accessible pour l'OL ? 10/04/26
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    Avec Bassila, l'OL Académie retrouve un seul capitaine 10/04/26
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : l'OL recevra Rennes le dimanche 3 mai (20h45) 10/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut