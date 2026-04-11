Dans la course à la Coupe du monde, le Chili de Christiane Endler a fait une mauvaise opération contre l'Argentine. Ce samedi, seules les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes seront sur le pont.

Ayant choisi de retrouver la sélection pour l'aider à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, Christiane Endler ne s'attendait sûrement pas à un début de qualification pareil. Après avoir dû faire l'impasse sur les matchs de mars pour accueillir son bébé, la gardienne était bien présente dans le but chilien ce samedi. Titulaire et capitaine, la joueuse d'OL Lyonnes a dû s'incliner à une reprise face à l'Argentine.

Suffisant pour l'Albiceleste pour repartir avec les trois points (0-1) et ainsi prendre la tête du classement sud-américain. Pour le Chili, ce n'est clairement pas une bonne opération puisque ce revers le laisse à la quatrième place, à trois points des deux places directement qualificatives. Le tout avec déjà un match de plus joué...

Trois amicaux pour les Américaines

De pression, il n'y en aura pas pour les États-Unis, ce samedi à 23h30 (heure française). Lily Yohannes et Lindsey Heaps participeront à un match amical de haut niveau face au Japon. Remake de la finale de Coupe du monde 2011, cette rencontre s’inscrit dans une série de trois oppositions sans enjeu. Ces trois matchs interviennent juste avant une série de matchs intense avec OL Lyonnes. Avec notamment une demi-finale (aller-retour) face à Arsenal* en Ligue des champions féminine.

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