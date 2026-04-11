L’OL craque toujours après la pause, une fragilité qui se confirme

Alors que la fin de saison approche, une tendance inquiétante se confirme du côté de l’Olympique Lyonnais : sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1, les Lyonnais ont encaissé l’intégralité de leurs buts en seconde période.

Depuis le déplacement à Marseille, l’OL a disputé cinq rencontres de championnat (OM, Paris FC, Le Havre, Monaco, Angers). Sur cette série, les hommes de Paulo Fonseca ont concédé 6 buts, tous après la pause. Aucun but encaissé en première période sur ces cinq matchs. Un constat frappant, qui met en lumière une équipe globalement solide dans les 45 premières minutes mais qui finit systématiquement par céder ensuite.

Une équipe solide mais qui s’érode

Face à Marseille, Monaco ou encore Paris FC, le scénario est souvent le même : Lyon tient, parfois domine, avant de reculer progressivement et de concéder des situations. Cette incapacité à maintenir le même niveau d’intensité après la pause donne l’image d’une équipe qui s’érode physiquement ou mentalement au fil du match.

Une gestion perfectible

Cette tendance interroge également sur la gestion des rencontres. Les changements tardifs (Sur les 5 derniers matchs : 72e minute en moyenne sur 21 changements) observés ces dernières semaines limitent l’impact des entrants, alors même que l’équipe semble perdre en maîtrise en seconde période. Résultat, l’OL subit davantage au fil des minutes, sans réussir à reprendre le contrôle. Dans une fin de saison où chaque détail compte, cette fragilité pourrait peser lourd. Car à force de céder après la pause, les Lyonnais laisse filer des résultats qui semblaient pourtant accessibles.