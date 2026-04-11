Actualités
Khalis Merah lors d'Angers - OL.
Khalis Merah lors d’Angers – OL. (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

L’OL craque toujours après la pause, une fragilité qui se confirme

  • par Alban Nivet

    • Alors que la fin de saison approche, une tendance inquiétante se confirme du côté de l’Olympique Lyonnais : sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1, les Lyonnais ont encaissé l’intégralité de leurs buts en seconde période.

    Depuis le déplacement à Marseille, l’OL a disputé cinq rencontres de championnat (OM, Paris FC, Le Havre, Monaco, Angers). Sur cette série, les hommes de Paulo Fonseca ont concédé 6 buts, tous après la pause. Aucun but encaissé en première période sur ces cinq matchs. Un constat frappant, qui met en lumière une équipe globalement solide dans les 45 premières minutes mais qui finit systématiquement par céder ensuite.

    Une équipe solide mais qui s’érode

    Face à Marseille, Monaco ou encore Paris FC, le scénario est souvent le même : Lyon tient, parfois domine, avant de reculer progressivement et de concéder des situations. Cette incapacité à maintenir le même niveau d’intensité après la pause donne l’image d’une équipe qui s’érode physiquement ou mentalement au fil du match.

    Une gestion perfectible

    Cette tendance interroge également sur la gestion des rencontres. Les changements tardifs (Sur les 5 derniers matchs : 72e minute en moyenne sur 21 changements) observés ces dernières semaines limitent l’impact des entrants, alors même que l’équipe semble perdre en maîtrise en seconde période. Résultat, l’OL subit davantage au fil des minutes, sans réussir à reprendre le contrôle. Dans une fin de saison où chaque détail compte, cette fragilité pourrait peser lourd. Car à force de céder après la pause, les Lyonnais laisse filer des résultats qui semblaient pourtant accessibles.

    à lire également
    Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d'OL - Reims
    OL : Fonseca nostalgique de son armada offensive passée

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Khalis Merah lors d'Angers - OL.
    L’OL craque toujours après la pause, une fragilité qui se confirme 14:20
    Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d'OL - Reims
    OL : Fonseca nostalgique de son armada offensive passée 13:30
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    L’OL a "un impératif de résultat" face à Lorient 12:40
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : réaction attendue pour les U19 après la Gambardella 11:50
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Moreira avant OL - Lorient : "Je ne vais pas changer ma façon de jouer" 11:00
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL
    Carnet noir : Genesio (ex-OL) endeuillé par la mort de son papa 10:15
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    OL - Lorient : Pantaloni veut s'inspirer du rugby avec les arbitres 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    OL Lyonnes : Endler battue, Heaps et Yohannes en action ce samedi 08:45
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Lorient acte deux forfaits supplémentaires contre l’OL 08:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Avant Lorient, l’OL use de la positive attitude pour rebondir 07:30
    Paulo Fonseca reçoit un carton jaune lors du match entre Le Havre et l'OL
    OL - Lorient : Fonseca s'exprime sur la sonorisation de l'arbitre 10/04/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Endrick (OL) et sa compagne attendent un heureux évènement 10/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Les Bleuettes d’OL Lyonnes lancent bien leur qualification pour l’Euro U19 10/04/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick" 10/04/26
    Ernest Nuamah lors d'OL - Ludogorets
    OL - Lorient : un "doute" pour Tolisso et Nuamah 10/04/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Moreira (OL) : "Nous ne manquons pas de confiance" 10/04/26
    OL académie
    OL Académie : le programme du week-end 10/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut