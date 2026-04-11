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Les anciens de l'OL à Ternay
Les anciens de l’OL à Ternay (DR)

Enzo Reale et les anciens de l'OL régalent à Ternay

  • par David Hernandez

    • À l'occasion de son anniversaire, le FC Ternay organisait une jolie fête ce samedi au stade du Devès. L'équipe des anciens de l'OL, portée par un triplé d'Enzo Reale, s'est imposée 7-4 contre les anciens du club de l'Est lyonnais.

    Pas d'odeur de merguez, mais les frites, les burgers mais aussi les churros étaient bien de sortie ce samedi au stade du Devès de Ternay. Ce 11 avril marquait une grande fête pour le club de foot du FC Ternay. En plus d'activités pour les plus jeunes dès la matinée, un match de gala se déroulait à 14h sur le terrain synthétique. Au menu, les anciens du club de l'Est lyonnais contre des anciens de l'OL.

    Parmi les noms ronflants, on pouvait retrouver Alain Cavéglia, Ludovic Giuly, Jean-Marc Chanelet, Sidney Govou ou encore Pierre Laigle. Un joli casting qui a attiré du monde autour des balustrades avec un bon demi-millier de spectateurs. L'occasion de se replonger dans la nostalgie du grand OL pour certains, même si la pointe de vitesse n'est plus forcément au rendez-vous.

    Un triplé pour Enzo Reale et Serge Simon

    Si la pluie a bien failli gâcher la fête juste avant le début de la rencontre, toutes les conditions étaient remplies pour parfaitement fêter ce 70e anniversaire du FC Ternay. Si l'on pouvait se douter que les anciens de l'OL allaient prendre le dessus sur leurs homologues, le 4-0 dès le quart d'heure de jeu laissait craindre un match à sens unique. Fort heureusement, le club rhodanien a bien réagi même si le score affichait 5-2 pour les ex-OL à la pause, grâce notamment à un doublé d'Enzo Reale.

    La seconde mi-temps s'est jouée sur un rythme tranquille mais cela n'a pas empêché le consultant "Tant qu'il y aura des Gones" de s'offrir un triplé, au même titre que Serge Simon. Tout ce joli monde s'est quitté bons amis avec une victoire 7-4 des anciens de l'OL. Mais l'essentiel était ailleurs ce samedi avec ce mélange des générations.

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