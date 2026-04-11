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Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
Florent Balmont, entraîneur des U19 de l’OL et membre de l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Académie : un triplé de Nader porte les U19 vers la victoire

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, les U19 de l’OL avaient à cœur de réagir après l’élimination en Coupe Gambardella. Mission réussie avec une victoire 4-0 face à Bobigny et une pression mise sur Metz.

    Le discours a très probablement été bien moins cru que celui de la semaine dernière. Ce samedi, Florent Balmont n’a pas dû avoir d’autres mots que des félicitations pour saluer la victoire de ses joueurs. Une semaine après l’élimination en Coupe Gambardella, le coach des U19 attendait une réaction de la part de ses joueurs. Face à Bobigny, les coéquipiers de Kenan Doganay n’ont laissé que des miettes, accélérant notamment durant la deuxième mi-temps (4-0).

    Même privé d’Adil Hamdani et Angel Garcia, remontés avec la réserve, l’OL n’a pas eu le coup de panne mental qu’aurait pu causer la sortie en coupe. Le maigre espoir de se qualifier pour la phase finale du championnat a quand même servi de motivation pour les jeunes lyonnais.

    Un Metz - OL début mai...

    Dès la 10e minute, un contre rapide et parfaitement joué a permis à Nechab d’ouvrir le score sur un service de Nader. Si Axel Barreau a empêché Bobigny de revenir au score à Meyzieu, l’OL a fait la différence durant le deuxième acte grâce à un homme : Saad Nader. Après avoir été passeur décisif, le numéro 9 du jour a inscrit un triplé à partir de l’heure de jeu et en huit minutes.

    D’abord suite à un festival à gauche de Nechab, puis en étant lancé parfaitement par Doganay et enfin sur une remise astucieuse en retrait. Avec cette victoire, les U19 de l’OL se relancent et mettent un peu la pression sur Metz en revenant à deux longueurs avant le match des Messins dimanche. Le tout en sachant que les deux formations s’affronteront en Moselle le 3 mai prochain…

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