Révélation de l’OL, Afonso Moreira commence à se faire un nom en Ligue 1. Pour le moment, cela n'est pas suffisant pour rejoindre la Seleção, mais le Portugais n'exclut pas la Coupe du monde de son programme estival.

Six buts et neuf passes en trente-et-un matchs. Pour sa première saison complète au haut niveau, Afonso Moreira n'a pas déçu. Pourtant, à son arrivée à l'OL, l'ailier devait avant tout être un joueur de rotation, une doublure à Malick Fofana, mais surtout un pari. La cellule de recrutement a eu le nez creux car l'opération à deux millions d'euros est plus que rentable. La blessure de Fofana a poussé Moreira sur le devant de la scène et le Portugais a pris la lumière. Sa blessure en mars a d'ailleurs montré à quel point l'OL était devenu dépendant de lui et de Pavel Sulc.

"J'ai une petite voix dans ma tête""

À 21 ans, les bonnes performances d'Afonso Moreira lui ont permis de goûter aux Espoirs portugais, mais pas encore à la sélection des A. Lui qui a eu Cristiano Ronaldo comme modèle n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec son idole. Le vivier offensif portugais est imposant et il est ainsi difficile de se faire une place. Mais à quelques semaines de la liste pour la Coupe du monde 2026, Moreira ne désespère pas d'être une des surprises de Roberto Martinez. "C'est toujours quelque chose qui est dans le coin de ma tête. J'ai une petite voix dans ma tête (sourire). Mais pour le moment, je suis focalisé sur mon équipe qu'est l'Olympique lyonnais, sur mon jeu, sur ce match qui arrive contre Lorient et ensuite on verra." L'avenir est devant lui s'il continue comme ça.