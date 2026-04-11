L'OL sans Sulc ni Nuamah mais avec Tolisso contre Lorient

Ce dimanche (20h45), l'OL reçoit Lorient au Parc OL en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca doit faire sans Pavel Sulc mais aussi sans Ernest Nuamah. En revanche, Corentin Tolisso fait bien partie du groupe.

Le retour à la normale tant attendu après la trêve de mars n'est jamais vraiment arrivé. Que ce soit Paulo Fonseca, la direction ou même les supporters, tous espéraient que la trêve de mars permettrait de retrouver des forces avec le retour de blessés. Ainsley Maitland-Niles a bien retrouvé le groupe à Angers et ce dimanche, l'OL pourra compter sur Ruben Kluivert, après presque deux mois d'absence. Seulement, l'infirmerie reste toujours bien remplie. Pavel Sulc s'est ajouté à la liste des absents contre Lorient. Les Lyonnais restent privés de Nicolas Tagliafico, toujours suspendu, de Malick Fofana, qui a subi une intervention chirurgicale il y a une dizaine de jours, et de Rémi Himbert, victime d'une entorse à la cheville.

Tolisso dans quel état physique ?

Ernest Nuamah n'est plus blessé depuis quelque temps déjà, mais il n'arrive pas à passer ce stade du retour à la compétition. Vendredi, Paulo Fonseca parlait de "manque de confiance" et donc d'un doute quant à une participation dominicale. L'ailier n'est toujours pas dans le groupe lyonnais, malheureusement. En revanche, Corentin Tolisso est bien disponible, mais il reste à savoir si le capitaine est vraiment en état de débuter ou non... Le staff a en plus choisi de ne pas appeler Noham Kamara.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kango, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Moreira, Endrick, Yaremchuk