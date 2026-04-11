Actualités
Ernest Nuamah, ailier de l'OL
Ernest Nuamah, ailier de l’OL (crédit : David Hernandez)

L'OL sans Sulc ni Nuamah mais avec Tolisso contre Lorient

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (20h45), l'OL reçoit Lorient au Parc OL en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca doit faire sans Pavel Sulc mais aussi sans Ernest Nuamah. En revanche, Corentin Tolisso fait bien partie du groupe.

    Le retour à la normale tant attendu après la trêve de mars n'est jamais vraiment arrivé. Que ce soit Paulo Fonseca, la direction ou même les supporters, tous espéraient que la trêve de mars permettrait de retrouver des forces avec le retour de blessés. Ainsley Maitland-Niles a bien retrouvé le groupe à Angers et ce dimanche, l'OL pourra compter sur Ruben Kluivert, après presque deux mois d'absence. Seulement, l'infirmerie reste toujours bien remplie. Pavel Sulc s'est ajouté à la liste des absents contre Lorient. Les Lyonnais restent privés de Nicolas Tagliafico, toujours suspendu, de Malick Fofana, qui a subi une intervention chirurgicale il y a une dizaine de jours, et de Rémi Himbert, victime d'une entorse à la cheville

    Tolisso dans quel état physique ?

    Ernest Nuamah n'est plus blessé depuis quelque temps déjà, mais il n'arrive pas à passer ce stade du retour à la compétition. Vendredi, Paulo Fonseca parlait de "manque de confiance" et donc d'un doute quant à une participation dominicale. L'ailier n'est toujours pas dans le groupe lyonnais, malheureusement. En revanche, Corentin Tolisso est bien disponible, mais il reste à savoir si le capitaine est vraiment en état de débuter ou non... Le staff a en plus choisi de ne pas appeler Noham Kamara.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kango, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Moreira, Endrick, Yaremchuk

    à lire également
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : un triplé de Nader porte les U19 vers la victoire

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Ernest Nuamah, ailier de l'OL
    L'OL sans Sulc ni Nuamah mais avec Tolisso contre Lorient 19:03
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Moreira (OL) juge ses chances de Coupe du monde avec le Portugal 18:20
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : un triplé de Nader porte les U19 vers la victoire 17:30
    Les anciens de l'OL à Ternay
    Enzo Reale et les anciens de l'OL régalent à Ternay 16:41
    Khalis Merah lors d'Angers - OL.
    L’OL craque toujours après la pause, une fragilité qui se confirme 14:20
    Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d'OL - Reims
    OL : Fonseca nostalgique de son armada offensive passée 13:30
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    L’OL a "un impératif de résultat" face à Lorient 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : réaction attendue pour les U19 après la Gambardella 11:50
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Moreira avant OL - Lorient : "Je ne vais pas changer ma façon de jouer" 11:00
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL
    Carnet noir : Genesio (ex-OL) endeuillé par la mort de son papa 10:15
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    OL - Lorient : Pantaloni veut s'inspirer du rugby avec les arbitres 09:30
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    OL Lyonnes : Endler battue, Heaps et Yohannes en action ce samedi 08:45
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Lorient acte deux forfaits supplémentaires contre l’OL 08:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Avant Lorient, l’OL use de la positive attitude pour rebondir 07:30
    Paulo Fonseca reçoit un carton jaune lors du match entre Le Havre et l'OL
    OL - Lorient : Fonseca s'exprime sur la sonorisation de l'arbitre 10/04/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Endrick (OL) et sa compagne attendent un heureux évènement 10/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Les Bleuettes d’OL Lyonnes lancent bien leur qualification pour l’Euro U19 10/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut