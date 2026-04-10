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Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
Pavel Sulc lors de Lorient – OL. (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL - Lorient : Sulc forfait, Tolisso en individuel

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Sorti sur blessure à la 55e minute contre Angers, Pavel Sulc manquera la réception de Lorient ce dimanche (20h45). Pour Corentin Tolisso, cela semble compromis également puisque le capitaine s'est entraîné en individuel ce vendredi.

    On pensait les soucis derrière l'OL. Finalement, la réalité est bien plus morose pour la formation rhodanienne. Sur le plan sportif, les joueurs de Paulo Fonseca veulent retrouver le goût de la victoire contre Lorient ce dimanche (20h45), après neuf matchs de disette. Pour cela, l'entraîneur portugais aimerait bien compter sur toutes ses forces, ce qui ne sera pas le cas pour le compte de la 29e journée. En effet, Pavel Sulc ne pourra pas occuper la place d'avant-centre. Si Fonseca en dira peut-être plus sur la nature exacte de la blessure en conférence de presse, le Tchèque est d'ores et déjà forfait pour la venue des Merlus.

    Kluivert et Nuamah présents à l'entraînement

    Sorti à la 55e minute à Angers, le numéro 10 de l'OL a passé des examens qui ont permis d'enlever un peu de crainte dans le staff lyonnais. Néanmoins, cela ne sera pas suffisant pour tenir une place ce dimanche et il faudra voir pour les matchs suivants. Sulc n'était pas le seul absent de la séance du jour à Décines, puisque Corentin Tolisso manquait lui aussi à l'appel. Également sorti par précaution face au SCO, le capitaine se limite à des séances individuelles pour le moment. Afin d'être remis contre le PSG ? Suspense... Néanmoins, pour apporter un peu de sourire, l'OL devrait pouvoir compter sur Ruben Kluivert et Ernest Nuamah. Le défenseur et l'ailier étaient de la partie, à deux jours d'un nouveau match de Ligue 1.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 10 Avr 26 à 12 h 20

      Le problème c'est que sans Sulc et même avec un Tolisso mais diminué, on ne pourra rien faire. Surtout vu l'actuel niveau de jeu de l'équipe.

      Fonseca va se dire "Lets go je vais pouvoir faire jouer mon pote Ukrainien pendant 90 minutes".

      J'espère voir Merah titulaire, Kango aussi, et pourquoi pas Mangala. Il faudrait apporter de la créativité mais on n'a aucun joueur capable de le faire.

      Endrick il faut le mettre remplaçant. A l'instar d'un Cherki, ça peut le piquer, et sur une fin de match il peut mettre en valeur ses qualités.

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      1. Avatar
        leroilyon - ven 10 Avr 26 à 12 h 36

        Moi je pense qu'on devrait mettre Endrick en 9 (ca tombe bien c'est son numero et le poste pour lequel ont l'a recruté) car la relation entre Endrick et Yaremchuk est catastrophique..

        Contrairement à celle entre Endrick et Moreira, d'ailleurs quand ils ont été associés ensemble, on a marquer 5 buts à Metz..

        Et enfin pour finir contre le psg on a jouer avec Guezzal devant, sans Sulc, sans Tolisso et pourtant on a sans doute fait notre meilleur match de la saison..

        Donc au delà de la compo et des absences ce qui compte vraiment ce sont les attitudes.

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    2. Avatar
      Clad du 93 - ven 10 Avr 26 à 12 h 59

      Allez Paulo, Fais nous un bon milieu renforcé Tessmann Mangala Morton! Et surtout pas de créateur, on risquerait de marquer un but!

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    3. Avatar
      Cicinho2 - ven 10 Avr 26 à 13 h 27

      Allez hop, Kluivert titulaire, histoire de le rereblesser

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