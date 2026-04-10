OL - Lorient : Sulc forfait, Tolisso en individuel

Sorti sur blessure à la 55e minute contre Angers, Pavel Sulc manquera la réception de Lorient ce dimanche (20h45). Pour Corentin Tolisso, cela semble compromis également puisque le capitaine s'est entraîné en individuel ce vendredi.

On pensait les soucis derrière l'OL. Finalement, la réalité est bien plus morose pour la formation rhodanienne. Sur le plan sportif, les joueurs de Paulo Fonseca veulent retrouver le goût de la victoire contre Lorient ce dimanche (20h45), après neuf matchs de disette. Pour cela, l'entraîneur portugais aimerait bien compter sur toutes ses forces, ce qui ne sera pas le cas pour le compte de la 29e journée. En effet, Pavel Sulc ne pourra pas occuper la place d'avant-centre. Si Fonseca en dira peut-être plus sur la nature exacte de la blessure en conférence de presse, le Tchèque est d'ores et déjà forfait pour la venue des Merlus.

Kluivert et Nuamah présents à l'entraînement

Sorti à la 55e minute à Angers, le numéro 10 de l'OL a passé des examens qui ont permis d'enlever un peu de crainte dans le staff lyonnais. Néanmoins, cela ne sera pas suffisant pour tenir une place ce dimanche et il faudra voir pour les matchs suivants. Sulc n'était pas le seul absent de la séance du jour à Décines, puisque Corentin Tolisso manquait lui aussi à l'appel. Également sorti par précaution face au SCO, le capitaine se limite à des séances individuelles pour le moment. Afin d'être remis contre le PSG ? Suspense... Néanmoins, pour apporter un peu de sourire, l'OL devrait pouvoir compter sur Ruben Kluivert et Ernest Nuamah. Le défenseur et l'ailier étaient de la partie, à deux jours d'un nouveau match de Ligue 1.