Parmi les joueurs de l’OL les plus réguliers cette saison, Moussa Niakhaté fait partie des nommés pour le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1.

Le titre définitif reste encore sujet à discussion, mais pour la plupart des fans de foot, le Sénégal est bel et bien le champion d’Afrique 2025. En attendant de savoir ce que donnera l’appel de la fédération sénégalaise, les Lions de la Teranga placent trois joueurs dans la liste des onze nommés pour le prix Marc-Vivien Foé. En plus de Lamine Camara (22 ans), milieu de Monaco, et de l'attaquant lorientais Bamba Dieng (26 ans), Moussa Niakhaté représentera l’OL pour ce titre individuel récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1.

Un mois de mars compliqué

Critiqué ces dernières semaines suite à son tir au but raté contre Lens puis son rouge face au Celta de Vigo, le défenseur reste malgré tout l’un des joueurs lyonnais les plus fiables de cette saison 2025-2026. Autour de lui, l’OL réussit un exercice solide défensivement avec une vingtaine de clean sheets. Cette nomination n’est donc pas volée pour succéder à Achraf Hakimi.

Les 11 finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2026

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Marseille)

Lamine Camara (Sénégal, Monaco)

Bamba Dieng (Sénégal, Lorient)

Guéla Doué (Côte d'Ivoire, Strasbourg)

Martial Godo (Côte d'Ivoire, Strasbourg)

Ilan Kebbal (Algérie, Paris FC)

Hervé Koffi (Burkina Faso, Angers)

Arsène Kouassi (Burkina Faso, Lorient)

Aïssa Mandi (Algérie, Lille)

Moussa Niakhaté (Sénégal, Lyon)

Mamadou Sangaré (Mali, Lens)