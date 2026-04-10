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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

OL Lyonnes : Fathallah et Endler lancent la trêve internationale

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Suite au forfait de Melchie Dumornay, Maïssa Fathallah, avec l'équipe de France U19, et Christiane Endler, avec le Chili, lanceront la série de matchs dans cette trêve pour les internationales d'OL Lyonnes.

    Finalement, il y a du monde qui est resté à Décines, mais les pépins physiques viennent s'accumuler au sein d'OL Lyonnes. Avant la trêve, Jonatan Giraldez avait presque acté les absences de Melchie Dumornay, Tabitha Chawinga et Inès Benyahia pour la trêve internationale. Un processus pour se remettre complètement sur pied. Cependant, ces dernières heures, Ashley Lawrence et Selma Bacha ont dû déclarer forfait avec leur sélection pour des soucis physiques. Il ne reste plus qu'à espérer que ce ne soit rien de grave. C'est donc ce vendredi à midi que les premières internationales lyonnaises vont être sur le pont.

    La Coupe du monde en jeu pour le Chili

    À l'heure du déjeuner, Maïssa Fathallah, accompagnée par trois autres joueuses lyonnaises, va lancer le deuxième tour des qualifications pour l'Euro U19 face à la Slovaquie. Objectif pour les jeunes Françaises : accrocher la première place de leur poule pour se qualifier pour le tournoi continental en Bosnie (27 juin-10 juillet). Les quatre jeunes d'OL Lyonnes ne seront pas les seules à avoir un match à enjeu.

    Après avoir dû faire l'impasse en mars pour un heureux évènement, Christiane Endler retrouve la sélection chilienne pour la Ligue des Nations sud-américaine. En jeu, une qualification directe pour la Coupe du monde 2027 en finissant parmi les deux premières. Le match à 2h du matin (heure française) à Valparaíso contre l'Argentine sera donc primordial puisque le Chili est à égalité de points (7) avec l'Albiceleste, actuelle deuxième après quatre journées.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 10 Avr 26 à 11 h 08

      Dommage de ne pas citer les noms des "autres joueuses lyonnaises"

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      1. isabielle
        isabielle - ven 10 Avr 26 à 12 h 01

        Tout est là 😜
        https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-lyonnes-le-programme-des-internationales-durant-la-treve,395161.html

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - ven 10 Avr 26 à 12 h 06

          Merci Isa, mais justement sur cet autre article il me manque le nom de deux joueuses U19 ! Que j'ai retrouvé sur un autre article...

          Souvent, ce sont seulement les joueuses pro qui sont citées, et c'est dommage.

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