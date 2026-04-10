Mercato : Jonathan David vraiment accessible pour l'OL ?

Parti à la Juventus Turin l'été dernier, Jonathan David a du mal à s'imposer en Serie A. L'OL et l'OM seraient candidats à un rapatriement de l'attaquant canadien en Ligue 1. Seulement, son prix de vente laisse songeur.

Avec Pavel Sulc, l'OL s'est offert un buteur auquel il ne s'attendait pas. Le Tchèque avait la réputation d'être attiré par le but pour un meneur de jeu, mais il a déjoué les pronostics, devenant l'attaquant numéro 1 de la formation lyonnaise. Toutefois, ses récentes blessures ont montré qu'il n'y avait pas vraiment d'alternatives derrière. Roman Yaremchuk trouve le moyen de faire moins bien que Martin Satriano, qui avait au moins pour lui de se battre pour le collectif. Alors forcément, la quête d'un attaquant devrait faire partie des dossiers chauds de l'été rhodanien.

Une trentaine de millions d'euros

De l'autre côté des Alpes, Tuttosport assure que l'OL ferait "pression depuis des semaines pour faire revenir en Ligue 1" Jonathan David. Un nom clinquant qui a fait le bonheur de Lille ces dernières saisons. Seulement, son départ libre à la Juventus Turin ne se passe pas comme prévu et une fin de collaboration pourrait bien avoir lieu dans les prochaines semaines. Néanmoins, difficile d'imaginer le Canadien porter le maillot de l'OL la saison prochaine, du moins de façon définitive.

En effet, le média italien, en plus de parler de l'intérêt de l'OM mais aussi de West Ham et Nottingham Forest, évoque un transfert entre 25 et 30 millions d'euros. Beaucoup trop élevé pour les finances lyonnaises, surtout sans Ligue des champions ou Europe tout court. À moins que la direction rhodanienne ne refasse un coup à la Endrick avec une offre de prêt qui pourrait permettre à David de retrouver la Vieille Dame par la grande porte à l'été 2027...