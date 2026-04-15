Doublé pour Ada Hegerberg, but et passe décisive pour Jule Brand... Plusieurs joueuses d'OL Lyonnes se sont distinguées mardi. Petit récapitulatif.

Contrastée. La soirée des joueuses d'OL Lyonnes a pris différents tournants mardi. Par exemple, les Françaises faisaient la tête, quand Damaris Egurrola pouvait avoir le sourire. On a aussi pu observer une autre confrontation entre deux membres du club rhodanien.

Lors du duel entre la Suède d'Elma Junttila Nelhage et le Danemark de Sofie Svava, c'est la Danoise qui a pris le meilleur sur sa coéquipière. Toutes deux titulaires, elles ont participé au succès 2 à 1 des coéquipières de Pernille Harder. Un résultat acquis dans le temps additionnel de la seconde période grâce à Janni Thomsen, et qui permet aux partenaires de la latérale gauche de prendre un sérieux avantage dans la course au Mondial 2027.

Brand et Hegerberg régalent

Toujours dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde, tournons-nous vers la poule 4. Les Allemandes et les Norvégiennes ont fait le travail, balayant l'Autriche (5-1) et la Slovénie (5-0). En Allemagne, Jule Brand a fait une passe décisive, marqué et provoqué un but contre son camp. Un joli festival qui répondait à celui d'Ada Hegerberg avec la Norvège. L'avant-centre a signé un doublé avant de sortir à la 89e. Ingrid Engen a, elle, disputé toute la rencontre.

Rendez-vous samedi pour les Européennes pour le deuxième match d'avril. À l'autre bout du monde, ce n'était pas la joie en revanche. Le Chili de Christiane Endler s'est incliné en Colombie (2-0). La gardienne, malgré trois arrêts, n'a rien pu faire afin d'éviter le revers des Chiliennes dans le cadre de la Ligue des nations de la Conmebol.

Défaite des Américaines

Aux États-Unis, le Japon a pris sa revanche sur les Américaines. Avec Lily Yohannes dans le 11, ces dernières ont perdu 1 à 0 après leur succès 2 à 1 samedi. La milieu de terrain a été remplacée par Lindsey Heaps à la 71e minute. Ultime rendez-vous entre les deux pays samedi à 3 heures du matin en France.