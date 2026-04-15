La France disputera-t-elle les barrages pour se qualifier au Mondial 2027 ? La défaite aux Pays-Bas mardi (2-1) la met en mauvaise posture avant le match retour.

Il fallait avoir les yeux de partout mardi. Beaucoup de Lyonnaises étaient titulaires avec leur sélection respective, notamment dans des matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Du côté de Breda, elles étaient trois. Pour les Pays-Bas, nous retrouvions Damaris Egurrola, et pour la France, Kadidiatou Diani ainsi que Marie-Antoinette Katoto. Seule Alice Sombath a observé la rencontre du banc.

La défenseure doit se dire qu'elle a peut-être une place de titulaire à aller chercher. Car l'arrière-garde française s'est montrée fragile, à l'image de l'ouverture du score signée Renee van Asten sur un coup franc mal géré. Sandy Baltimore a toutefois égalisé à la 54e avec de la réussite, le début d'un temps fort qui n'a pas abouti au deuxième but des Bleues.

Il faudra gagner à Auxerre samedi

Au contraire, ce sont les Néerlandaises qui ont exploité leur deuxième occasion, profitant d'une intervention pas très claire de Pauline Peyraud-Magnin (2-1, 68e). Offensivement, hormis entre la 55e et la 65e, les joueuses de Laurent Bonadei n'ont pas été très inspirées, malgré leur 70% de possession.

Ce résultat n'est clairement pas bon pour la France. Après trois journées, les Pays-Bas lui repassent devant (7 points à 6) dans la poule 2. Or, seule la première place est qualificative directement pour le Mondial. Pour les autres, il faudra en passer par les barrages. Réaction attendue à Auxerre samedi pour la seconde manche si les coéquipières de Griedge Mbock veulent reprendre les rênes.