Malgré un but de Marie-Antoinette Katoto, la France n'a pas réussi à dominer les Pays-Bas de Damaris Egurrola à la maison (1-1). La Coupe du monde pourrait passer par les barrages pour les Bleues.
Les Françaises ne retiennent pas la leçon. À l'aller mardi, elles avaient perdu 2 à 1 contre les Pays-Bas en concédant trois tirs cadrés. Lors de la seconde manche samedi, elles ont fait match nul 1-1 en laissant leur rival frapper à trois reprises, dont deux fois dans le cadre. Au sortir de la trêve internationale, les joueuses de Laurent Bonadei n'ont plus leur destin en main dans les éliminatoires au Mondial. La faute à deux prestations indigentes, ponctuées d'erreurs défensives.
Pourtant, contrairement à l'affiche à Breda, la France a eu la bonne idée d'ouvrir la marque juste avant la pause. Sur un centre de Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto a surgi pour placer son équipe en tête dans le temps additionnel (1-0, 45e+3). Il suffisait ensuite de contrôler Damaris Egurrola et ses coéquipières, qui n'étaient pas dangereuses. Sauf que les Bleues n'ont aucune garantie défensive, et ont fini par encaisser un but à la 76e minute sur une action mal gérée par Elisa De Almeida et Greidge Mbock.
Une équipe sous pression
Parmi les Lyonnaises, Alice Sombath était titulaire après avoir observé la première rencontre sur le banc. Kadidiatou Diani, elle, a enchaîné, jouant une heure. Après cette double confrontation, les Néerlandaises sont en tête du groupe. Elles comptent un point de plus que leur rival (8 à 7). Autrement, si elles remportent les deux dernières parties en juin, elles iront à la Coupe du monde. Pendant ce temps-là, les coéquipières de Grace Geyoro devront gagner contre la Pologne et l'Irlande. Et si cela ne suffit pas, il faudra en passer par les barrages. Ce qui n'était pas le plan initial.
Elles ont fait un bon match quand même , les oranges ne nous ont rien appris sauf le réalisme.....
N'importe comment les meilleures étaient toutes là et pour ceux qui pensent que Wendie avait sa place , qu'il regarde le sprint de Alice pour rattraper Leutcher , la forcer à partir sur sa gauche et mettre le ballon en corner....croyez vous que Renard aurait eu les jambes pour la rattraper....35 mètres en 2éme mi temps.. avant qu'elle devienne latérale gauche....
Katoto marque un joli but , plein d'abnégation entre deux défenseures , je l'ai trouvé bien en jambes.
Diani s'emmerde à jouer avec Almeida , N'Dongala est beaucoup plus joueuse
Il nous faudra faire les barrages , je ne vois pas comment les Pays Bas peuvent perdre leurs deux derniers matchs avec le plein de confiance qu'ils ont accumulé contre le 6éme de Fifa ( nous ).
Les Pays-Bas jouaient sans Van de Donk, Groenen, Miedema, Janssen, Casparij, Roord, soit à minima 4 titulaires, et une profondeur de banc en moins. Elles ne nous ont peut-être rien appris, mais ne prendre qu'1 point contre une équipe B n'augure rien de bon. Renard a joué - et maîtrisé - Leuchter plusieurs fois dans la saison 😉 , mais rajouter Renard à ce 11 ne changerait de toute façon pas grand chose.
L'EDF a été médiocre sur les deux matchs. Tout juste Baltimore a eu deux actions de classe. Le reste... Mention spéciale à Karchaoui que je ne peux plus voir. La négation du foot, elle ne joue jamais simple, demande le ballon en permanence, pour finir par envoyer des saucisses. Le milieu est à revoir, mais Bonadei ne froissera jamais sa joueuse préférée.
La réalité est que cette EdF n'a quasi aucune joueuse de niveau mondial. Peut-être Diani, il y a débat sur Katoto et je considère qu'il n'y a pas beaucoup de meilleures 9 qu'elle en Europe (manque de bol, il y a une meilleure 9 qu'elle dans son club !), le reste... Et malheureusement je ne vois pas de relève. La France est tout simplement à sa place, un outsider qui a peu de chance de prétendre à un titre sur les années à venir (et ça n'ira pas en s'arrangeant). La spirale est négative et l'évolution peu évidente.