Malgré un but de Marie-Antoinette Katoto, la France n'a pas réussi à dominer les Pays-Bas de Damaris Egurrola à la maison (1-1). La Coupe du monde pourrait passer par les barrages pour les Bleues.

Les Françaises ne retiennent pas la leçon. À l'aller mardi, elles avaient perdu 2 à 1 contre les Pays-Bas en concédant trois tirs cadrés. Lors de la seconde manche samedi, elles ont fait match nul 1-1 en laissant leur rival frapper à trois reprises, dont deux fois dans le cadre. Au sortir de la trêve internationale, les joueuses de Laurent Bonadei n'ont plus leur destin en main dans les éliminatoires au Mondial. La faute à deux prestations indigentes, ponctuées d'erreurs défensives.

Pourtant, contrairement à l'affiche à Breda, la France a eu la bonne idée d'ouvrir la marque juste avant la pause. Sur un centre de Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto a surgi pour placer son équipe en tête dans le temps additionnel (1-0, 45e+3). Il suffisait ensuite de contrôler Damaris Egurrola et ses coéquipières, qui n'étaient pas dangereuses. Sauf que les Bleues n'ont aucune garantie défensive, et ont fini par encaisser un but à la 76e minute sur une action mal gérée par Elisa De Almeida et Greidge Mbock.

Une équipe sous pression

Parmi les Lyonnaises, Alice Sombath était titulaire après avoir observé la première rencontre sur le banc. Kadidiatou Diani, elle, a enchaîné, jouant une heure. Après cette double confrontation, les Néerlandaises sont en tête du groupe. Elles comptent un point de plus que leur rival (8 à 7). Autrement, si elles remportent les deux dernières parties en juin, elles iront à la Coupe du monde. Pendant ce temps-là, les coéquipières de Grace Geyoro devront gagner contre la Pologne et l'Irlande. Et si cela ne suffit pas, il faudra en passer par les barrages. Ce qui n'était pas le plan initial.