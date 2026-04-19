PSG - OL : avec Ruben Kluivert et Khalis Merah titulaires ?

Déjà titulaires au match aller, Ruben Kluivert et Khalis Merah pourraient de nouveau débuter ce dimanche face au PSG (20h45). Devant, Endrick et Afonso Moreira devraient être associés.

C'est un soir pour être grand collectivement et individuellement. Sorti prématurément de la Ligue Europa, l'OL s'apprête à vivre un match de "Ligue des champions". Tenant du titre et toujours en course pour le doublé, le PSG reçoit ce dimanche les Lyonnais avec toutes ses forces, ou presque. Seul Nuno Mendes manquera ce rendez-vous, ce qui n'est pas rien tout de même. Pour Paulo Fonseca, il faut se creuser les méninges, car avec six absents, dont plusieurs majeurs, il est plus difficile de construire l'équipe souhaitée.

Au Parc des Princes, le Portugais misera notamment sur la vitesse et la percussion du duo Afonso Moreira - Endrick devant. Les deux attaquants devraient cohabiter sur le front de l'attaque. Au milieu, sans Corentin Tolisso, Khalis Merah serait préféré à Noah Nartey pour évoluer derrière ce duo. Le jeune de Meyzieu avait déjà démarré à l'aller, avant d'être suppléé par le champion du monde à dix minutes du terme (2-3).

Quelle animation défensive ?

Dans ce secteur de jeu crucial, encore plus contre Paris, le double pivot Tyler Morton - Orel Mangala est pressenti. Le Belge, fort d'une entrée convaincante face à Lorient, devancerait Tanner Tessmann pour une place dans le 11. Derrière, on peut aussi s'attendre à quelques ajustements. Notamment au retour de Ruben Kluivert dans 11. Le Néerlandais viendrait densifier la ligne défensive aux côtés de Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Pour occuper les couloirs, Abner et Ainsley Maitland-Niles seraient les profils privilégiés.

Le 11 probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert, Abner - Morton, Mangala - Merah - Endrick, Moreira