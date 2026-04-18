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Endrick (OL) auteur d’un triplé à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

OL : Endrick impatient avant d'affronter le PSG

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Il sera très attendu. Dimanche, Endrick affrontera le PSG pour la première fois. L'OL comptera notamment sur son attaquant dans ce duel "de costaud".

    Lorsqu'il a fait venir Endrick, l'OL avait sûrement en tête ces grands rendez-vous. Évidemment, il ne boxe pas dans la même catégorie que le PSG. Pour autant, il espère que le footballeur prêté par le Real Madrid sublimera le collectif lyonnais décimé au Parc des Princes. Car offensivement, sans Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Pavel Šulc, il attendra énormément de l'ancien de Palmeiras.

    "Nous avons déjà battu d’autres favoris", a déclaré à l’AFP le Brésilien avant le déplacement à Paris dimanche (20h45). Il souhaite que son club d’adoption "obtienne une place en Ligue des champions" à l’issue du championnat.

    Endrick affiche ses ambitions

    "Ça va être un match costaud. Ils sont tenants du titre le plus prestigieux d’Europe et ils ont le Ballon d’Or (Ousmane Dembélé), ainsi que plusieurs joueurs qui seront à la Coupe du monde avec leurs sélections", a ajouté l’attaquant de 19 ans, dans des déclarations écrites transmises par son entourage. "La partie sera regardée dans le monde entier", mais pour l’OL "cela doit être une affiche comme une autre, un duel pour aller chercher trois points", a observé le natif de Taguatinga.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - sam 18 Avr 26 à 18 h 33

      "j'ai tellement hâte de passer tout le match à ralentir le jeu, à tirer dans les mollets des défenseurs adverses, à m'emplafonner dans la défense sans jamais lever les yeux et à engueuler ceux qui m'auront passé la balle tout en me replaçant en marchant"

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 18 Avr 26 à 18 h 41

      Dommage on prend PSG au moment où l'OM perd contre Lorient.
      Allez Fonseca montrez-nous enfin de la magie, il faut transcender les joueurs.

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      1. Avatar
        gOLdorak - sam 18 Avr 26 à 18 h 47

        Fonseca : Challenge accepted.

        *Titularise une attaque Yaremchuk - Karabec - Ghezzal*

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    3. Juni38
      Juni38 - sam 18 Avr 26 à 19 h 04

      Gamin si tu veux faire taire les critiques tu dois marquer , ça fait deux mois que tu ne l'as pas fait , ce serait bien.
      Faudrait il encore que tu joue a ton poste mais ça ça risque d'être aléatoire avec Paulo la science .

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