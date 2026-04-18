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Luis Enrique, entraîneur du PSG
Luis Enrique, entraîneur du PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec l'OL, le PSG entame "une semaine importante" pour la Ligue 1

  • par Gwendal Chabas

    • Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG se reconcentre sur la Ligue 1. C'est en tout cas le message de Luis Enrique avant de recevoir l'OL.

    L'OL peut-il profiter d'une décompression du PSG dimanche ? Vainqueur de sa double confrontation contre Liverpool, le tenant de la Ligue des champions défendra son titre contre le Bayern Munich en demi-finales. Mais avant ce grand rendez-vous, les Parisiens ont bien l'intention de sécuriser le trophée en Ligue 1. Car Lens est revenu à une longueur. Mais il compte deux rencontres en plus. Deux parties que les hommes de Luis Enrique vont disputer dimanche et mercredi prochain (contre Nantes).

    Le PSG va jouer son match en retard mercredi

    A priori, les joueurs n'auront pas vraiment la tête ailleurs dans les jours à venir. L'Olympique lyonnais défiera des Franciliens concernés et presque au complet. "Cette semaine est très importante pour le championnat. Il y a trois matchs, beaucoup de points en jeu. C'est important de les gagner, insistait le coach espagnol. Ensuite, il y aura la demi-finale de la Ligue des champions. Ça fait beaucoup d'affiches. Il faut réussir à gérer ce calendrier, mais on y est habitués."

    Pour les coéquipiers de Dominik Greif, l'objectif sera d'embêter au maximum leur adversaire, comme ils avaient pu le faire à l'aller (2-3). Mais en auront-ils les moyens ? L'effectif décimé ne plaide pas franchement en leur faveur.

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