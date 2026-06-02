Ce mardi, deux joueurs de l'OL sont en lice avec des matchs internationaux. À 18h, Duje Caleta-Car et la Croatie affrontent la Belgique à Rijeka. Un peu plus tard (21h), le Ghana d'Ernest Nuamah affronte le pays de Galles avant de s'envoler vers le continent américain.

Plus que neuf jours avant le début de la Coupe du monde 2026. Il y a un mélange d'excitation et d'interrogation avec tout ce qui a pu se dire sur les conditions d'entrée aux États-Unis, mais aussi toute la logistique que cela peut engendrer de faire ce Mondial dans trois pays différents et de longues distances à parcourir. Néanmoins, pour les joueurs, vivre un tel évènement dans une carrière dépasse souvent tout le reste. Pour Duje Caleta-Car, ce ne sera pas une première, au contraire d'Ernest Nuamah.

S'il a été absent de la liste en 2022 au Qatar, le défenseur avait échoué en finale en 2018 contre les Bleus. De retour à l'OL après son parcours de mondialiste cet été, le défenseur va tenter de s'imposer dans l'arrière-garde croate. Ce mardi à 18h, il sera sur le banc pour un choc amical contre la Belgique. Une avant-dernière répétition en Europe avant de prendre la direction du continent américain.

Le Ghana doit se familiariser avec Queiroz

Trois heures plus tard, ce sera au tour du Ghana de disputer un dernier match sur le Vieux Continent. Avant d'affronter le Panama pour la première journée de la Coupe du monde dans le groupe L, les Black Stars se frottent au pays de Galles à Cardiff. Au lendemain de l'annonce définitive de la liste de 26, Carlos Queiroz, qui a pris les rênes de la sélection il y a seulement quelques semaines, va tenter de mettre en place certains plans tactiques pour performer au Canada. Sans surprise, Ernest Nuamah devrait débuter ce match amical sur le banc.