Au-delà de la série de neuf matchs sans victoires, les blessures resteront comme LE point noir de la saison pour l'OL. Rédhibitoire avant de défier le PSG ? L'aller avait prouvé que ce n'était pas forcément le cas.

On pensait que la trêve internationale de mars allait permettre à l'OL de retrouver toutes ses forces vives. Finalement, cette seconde moitié de saison restera marquée du sceau des pépins physiques. L'infirmerie ne désemplit pas à Décines, pire encore, elle "recrute". Déterminant le week-end passé face à Lorient (2-0), Corentin Tolisso y fait un tour, touché aux adducteurs, tout comme Ernest Nuamah. Le retour du Ghanéen est repoussé d'une semaine, encore, expliquait Paulo Fonseca.

Forcément, le déplacement au Parc des Princes dimanche soir (20h45) dans ces conditions devient tout de suite très, très pénible. La montagne est presque insurmontable si on ajoute à ça les forfaits de Malick Fofana, Rémi Himbert et Pavel Šulc. "Nous avons encore des soucis, cela fait beaucoup de conférences de presse que ça dure", convenait l'entraîneur portugais vendredi.

Le PSG sera moins diminué qu'à l'aller

Alors que doit faire l'Olympique lyonnais dans ce choc dominical ? Sans doute se rappeler à quel point il avait gêné les Parisiens lors de leur précédente confrontation (2-3) au cours de laquelle les cinq garçons évoqués plus haut n'avaient pratiquement pas participé. Seul le capitaine et champion du monde, déjà diminué, était rentré à la 78e minute. "On avait fait un bon match à la maison, sachant qu'on avait déjà beaucoup de problèmes avec les blessures", positivait Paulo Fonseca.

Ce 19 avril, les Rhodaniens composeront en plus sans Nicolas Tagliafico, suspendu. L'Argentin portait le brassard le 9 novembre dernier. Lors de la 12e journée, c'est Abner qui manquait à l'appel. "Il y a toujours quelques pépins. Encore une fois, on n’aura pas notre équipe à 100% mais on doit toujours être prêt à répondre présent quand le coach fait appel à nous", clamait Clinton Mata.

À l'aller, Luis Enrique avait lui aussi composé sans plusieurs stars (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé). Cela a forcément aidé les coéquipiers de Moussa Niakhaté dans leur tâche. Néanmoins, ce jour-là, le collectif avait largement compensé le manque des fortes individualités. "C’était difficile, l’équipe était loin d’être au complet. Là c’est pareil, on a des joueurs importants qui ne sont pas là, mais on a un effectif avec des jeunes remplis de qualité. On a confiance en eux pour pallier les différentes absences", affirmait le défenseur angolais.

Endrick, l'individualité pour sublimer le collectif ?

Les Lyonnais devront donc au minimum mettre les mêmes ingrédients s'ils veulent déjà rester dans la partie. L'expérience de l'opposition automnale pourrait leur servir, bien qu'ils ne traversent pas une bonne période. "Je pense que ceux qui étaient là n'ont pas oublié. J'en ai parlé avec eux, et c'est vrai que Rachid Ghezzal était titulaire pour la première fois, Khalis Merah et Afonso Moreira aussi avaient démarré. Ils avaient fait une belle prestation. Je suis confiant avec mon groupe et la stratégie que nous avons préparée", voulait croire Paulo Fonseca.

Avec un Endrick de gala en plus ? Le technicien de 53 ans n'a pas dit si le Brésilien récupérerait une place dans le 11, mais l'OL aura sans doute besoin de lui pour inquiéter le PSG. Remis en cause contre Lorient, il avait répondu de la bonne manière (une passe décisive), même s'il s'était éteint au fil des minutes. Dimanche, les regards seront tournés vers lui. Un rendez-vous que les footballeurs de sa trempe, du moins à celle à laquelle il aspire, apprécient en général.