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Le défenseur de l'OL, Clinton Mata en conférence de presse le 26 avril 2024
Le défenseur de l’OL, Clinton Mata en conférence de presse le 26 avril 2024 (© O&L)

Mata avant PSG - OL : "C'est un rouleau compresseur"

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Lorient, l'OL a retrouvé de la confiance avant d'aller affronter le PSG. Mais Clinton Mata et ses coéquipiers sont conscients que la formation parisienne est en pleine forme.

    Comment abordez-vous ce match très important, sûrement le plus difficile de cette fin de saison, face au Paris Saint-Germain ?

    Clinton Mata : On sait qu’on va tomber sur la meilleure équipe du championnat. C’est un rouleau compresseur. J’ai aussi pu les jouer en Ligue des champions (avec Bruges), c’est une équipe avec beaucoup de qualités. Le plus important, c’est de se concentrer sur nous-mêmes.

    Vous pensez qu’un exploit est possible ?

    Tout est possible dans le football. On va aller jouer ce match-là en mettant toutes les chances de notre côté pour essayer de prendre des points.

    Est-ce que l’on change son approche quand on affronte le PSG ?

    Vous avez déjà vu une équipe avoir la possession en Ligue 1 contre Paris ? C’est très difficile d’avoir le ballon contre eux, ils ont de la qualité à chaque ligne. Au match aller, on avait fait une grosse prestation, on les avait regardés en face. On va essayer de reproduire ce qu’on a pu bien faire, tout en étant plus tueur.

    Cette victoire contre Lorient (2-0) a-t-elle fait du bien dans les têtes ou est-ce juste l’aboutissement du travail des dernières semaines qui n’avait pas été récompensé ?

    Un peu des deux. Elle a fait du bien moralement, car on a pu stopper cette mauvaise série. On avait du mal à gagner, donc c’est une victoire importante pour la confiance et le moral. On en avait besoin.

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