Actualités
Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Les États-Unis de Lindsey Heaps et Lily Yohannes pour la belle face au Japon

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Troisième et dernier match amical de cette fenêtre internationale printanière pour la sélection américaine. Avec ses deux Lyonnaises, Lindsey Heaps et Lily Yohannes, elle affronte pour la troisième fois le Japon, dans la nuit de vendredi à samedi (3h).

    Bien que ces affrontements soient amicaux, Américaines et Japonaises vont pouvoir se départager dans un match qui sert, comme les autres, surtout de préparation en vue de la Coupe du Monde 2027. C’est à San José que les Américaines ont remporté la première manche (2-1), avant de s’incliner à Seattle (0-1).

    Une titularisation chacune

    Lindsey Heaps était titulaire lors du succès américain. La numéro 10 et capitaine des États-Unis, dont le départ d'OL Lyonnes à la fin de la saison est acté, a même inscrit le deuxième but de son équipe. Elle a quitté le terrain après 85 minutes, remplacée par Claire Hutton. Lily Yohannes, elle, n’est même pas entrée en jeu. Elle était en revanche titulaire lors de la défaite de Team USA. Elle est sortie après 71 minutes de jeu, suppléée par sa coéquipière lyonnaise, de 13 ans son aînée.

    Le Japon a stoppé la belle série des Américaines

    Les Américaines restaient sur dix victoires consécutives avant de chuter face au Japon. Ce sont d’ailleurs ces mêmes Japonaises qui avaient infligé à Emma Hayes sa première défaite à la tête des États-Unis, en février 2025. Le bilan de la Britannique, coach légendaire de Chelsea, reste quand même plus que positif. Team USA a notamment décroché l’or aux Jeux de Paris 2024 et visera une cinquième étoile à la Coupe du Monde 2027. Lindsey Heaps devrait être titulaire à Commerce City, dans la nuit de vendredi à samedi (3h), pour ce troisième match face aux Nippones. Lily Yohannes devrait quant à elle démarrer sur le banc.

    à lire également
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 17 Avr 26 à 14 h 48

      C'est particulier ça quand même de faire une triple confrontation face au même adversaire...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    Les États-Unis de Lindsey Heaps et Lily Yohannes pour la belle face au Japon 14:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "Le PSG est dans sa meilleure période" 13:51
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    PSG - OL : Tolisso forfait, le groupe lyonnais encore diminué 13:22
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 12:50
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Avant PSG - OL, Sulc et Fofana en individuel, Tolisso vers un forfait ? 12:03
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    France : Fathallah (OL Lyonnes) et les U19 privées d’Euro 11:46
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    L’OL n’y arrive plus face au PSG 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    PSG - OL : le ministère de l'Intérieur interdit également le déplacement des supporters lyonnais 10:15
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Le programme d'OL Lyonnes à Arsenal chamboulé par la Premier League 09:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - Mercato : un intérêt lyonnais pour Kebbal ? 08:45
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Ligue 1 : l'OL peut-il faire un coup contre le PSG ? 08:00
    Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
    Plusieurs joueurs de l'OL ont assisté à la dernière de l'ASVEL en Euroligue 07:30
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    PSG - OL : dernier match de suspension pour Tagliafico 16/04/26
    Kénan Doganay, capitaine de l'équipe de France U17
    Hamdani, Doganay et les Bleuets connaissent leurs adversaires pour l’Euro U17 2026 16/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    France : Fathallah (OL Lyonnes) et les U19 jouent leur qualification à l'Euro 16/04/26
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Une défaite au goût amer pour l’OL lors du match aller face au PSG 16/04/26
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Ligue 1 : sans le temps additionnel, l’OL grimperait d'un cran 16/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut