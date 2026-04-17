Troisième et dernier match amical de cette fenêtre internationale printanière pour la sélection américaine. Avec ses deux Lyonnaises, Lindsey Heaps et Lily Yohannes, elle affronte pour la troisième fois le Japon, dans la nuit de vendredi à samedi (3h).

Bien que ces affrontements soient amicaux, Américaines et Japonaises vont pouvoir se départager dans un match qui sert, comme les autres, surtout de préparation en vue de la Coupe du Monde 2027. C’est à San José que les Américaines ont remporté la première manche (2-1), avant de s’incliner à Seattle (0-1).

Une titularisation chacune

Lindsey Heaps était titulaire lors du succès américain. La numéro 10 et capitaine des États-Unis, dont le départ d'OL Lyonnes à la fin de la saison est acté, a même inscrit le deuxième but de son équipe. Elle a quitté le terrain après 85 minutes, remplacée par Claire Hutton. Lily Yohannes, elle, n’est même pas entrée en jeu. Elle était en revanche titulaire lors de la défaite de Team USA. Elle est sortie après 71 minutes de jeu, suppléée par sa coéquipière lyonnaise, de 13 ans son aînée.

Le Japon a stoppé la belle série des Américaines

Les Américaines restaient sur dix victoires consécutives avant de chuter face au Japon. Ce sont d’ailleurs ces mêmes Japonaises qui avaient infligé à Emma Hayes sa première défaite à la tête des États-Unis, en février 2025. Le bilan de la Britannique, coach légendaire de Chelsea, reste quand même plus que positif. Team USA a notamment décroché l’or aux Jeux de Paris 2024 et visera une cinquième étoile à la Coupe du Monde 2027. Lindsey Heaps devrait être titulaire à Commerce City, dans la nuit de vendredi à samedi (3h), pour ce troisième match face aux Nippones. Lily Yohannes devrait quant à elle démarrer sur le banc.