Fonseca (OL) : "Le PSG est dans sa meilleure période"

Reboosté par la victoire contre Lorient dimanche dernier, l'OL s'attaque à une montagne avec le PSG. Une formation parisienne qui donne l'impression d'être à son pic.

Vous vous déplacez sur la pelouse d'une équipe qui tourne très bien actuellement. La meilleure en France...

Paulo Fonseca : Oui, c'est le meilleur club en France mais aussi en Europe. Je pense que le PSG est dans sa meilleure période de la saison. Ils sont vraiment forts en ce moment. Quand la saison a commencé, nous ne pouvons pas oublier qu'ils n'ont pas fait la pré-saison. Ils avaient aussi des problèmes physiques avec des blessures, mais en ce moment, ils ont tous les joueurs. Je ne sais pas s'ils sont prêts pour le match ou non, mais ils ont tous les joueurs et ils sont dans un grand moment. Je pense que c'est la meilleure période pour le PSG.

Lors du match aller, ce n'était pas le même PSG, mais vous aviez fait un très gros match. Vous pouvez vous appuyer dessus ?

Je pense qu'on a fait un bon match à la maison. On ne peut pas oublier aussi qu'on avait beaucoup de problèmes, beaucoup de blessures. Mais je pense qu'on a fait un bon match défensivement et offensivement. Nous savons que ce sera un match vraiment difficile, mais le premier objectif est de bien défendre. C'est une équipe qui a beaucoup de mobilité, mais nous devons bien défendre pour avoir des possibilités d'attaquer avec de la qualité. On a beaucoup travaillé défensivement pour contrarier les qualités individuelles, mais aussi la mobilité d'une équipe qui attaque extrêmement bien.

"Je suis confiant avec les stratégies qu'on a préparées"

Le fait d'avoir enfin gagné ce match contre Lorient (2-0), après deux mois sans succès, est-ce que ça vous a donné un peu de courage ?

De la positivité, oui. Je pense que l'équipe a besoin d'avoir des sensations positives, de retourner à gagner, c'est très important pour le groupe. Mais le plus important est d'avoir la possibilité d'une continuité pour un groupe qui veut finir à la meilleure position possible. Cette victoire était importante pour tous mais aussi au niveau comptable.

Le match aller, c'était presque la première fois où vous manquiez beaucoup de joueurs. Est-ce que ç'a été important pour ces remplaçants d'alors pour prendre confiance en eux ?

Oui, je pense que les joueurs qui ont joué le premier match, on ne peut pas les oublier. J'ai parlé avec les joueurs du match qu'on a fait. C'est vrai, on a fait jouer pour la première fois Rachid (Ghezzal), on a joué aussi avec Khalis (Merah) et Afonso (Moreira), et je pense qu'ils ont très bien fait. Je suis confiant avec les joueurs que nous avons, avec les stratégies qu'on a préparées pour le match.