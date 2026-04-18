OL Lyonnes : les Américaines gagnent la belle face au Japon

Lindsey Heaps titulaire, les États-Unis ont battu le Japon lors de la 3e opposition entre les deux sélections. Avec Lily Yohannes, les milieux retournent en France à présent.

Fin de la trêve pour les Américaines. Dans la nuit de vendredi à samedi, en France, elles affrontaient pour la troisième fois en une semaine le Japon. Après leur succès durant la première manche, elles s'étaient inclinées 1 à 0 au cours du second acte, mais sans leur capitaine. Lindsey Heaps intégrait de nouveau le 11 pour cette belle qui allait départager les deux nations. Buteuse lors du premier round (2-1), la Lyonnaise a encore une fois participé au succès de sa sélection.

Une heure pour Heaps, à peine 10 minutes pour Yohannes

Les joueuses d'Emma Hayes ont triomphé 3 à 0 des Japonaises, faisant la différence au retour des vestiaires. Les deux équipes n'ont certes pas réussi à trouver la faille avant la pause, mais Lindsey Heaps et ses coéquipières ont marqué à deux reprises dix minutes après le repos. Kennedy Wesley a clôturé le résultat final à la 64e minute (3-0). La milieu d'OL Lyonnes était tout juste sortie (63e), tandis que Lily Yohannes est entrée à la 82e minute.

Désormais, les deux joueuses rhodaniennes vont revenir à Lyon. Elles rejoindront leurs partenaires restées à Décines pendant la coupure. Dans leur viseur, la réception de Dijon mercredi, mais plus sûrement, la demi-finale aller à Arsenal le 26 avril prochain.