Actualités
Les joueuses de l'OL célèbrent le but de Melchie Dumornay contre le PSG
Les joueuses de l’OL célèbrent le but de Melchie Dumornay contre le PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour les prix Concacaf

  • par Antoine Lio

    • La Concacaf a nommé Melchie Dumornay et Lindsey Heaps pour le titre de meilleure joueuse de l’année en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes.

    De coéquipière à "concurrentes directes". Voici la nouvelle relation qu'entretiendront Melchie Dumornay et Lindsey Heaps à l'orée du résultat des prix de la Concacaf. Elles qui figurent parmi les nommées pour le trophée de la meilleure joueuse de l’année en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes.

    Auteures de deux saisons fastes en club et en sélection, les deux joueuses de l'OL Lyonnes avaient notamment été récompensées en août dernier. L'internationale haïtienne et américaine font partie des 30 joueuses nominées pour la cérémonie du Ballon d'or féminin, prévue le 22 septembre prochain.

    Melchie Dumornay pour un deuxième trophée consécutif ?

    Deuxième meilleure buteuse de la Première Ligue avec seize buts inscrits et meilleure jeune en Ligue des champions l'exercice dernier, il aurait été difficile de ne pas voir Melchie Dumornay dans la liste. L'internationale haïtienne avait notamment glané ce titre la saison dernière.

    Elle retrouvera à ses côtés sa coéquipière en club, Lindsey Heaps. Véritable leader de la sélection américaine pendant les JO de Paris 2024, la capitaine des États-Unis sera cette fois-ci concurrente de Melchie Dumornay.

