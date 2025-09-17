Actualités
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 septembre en podcast

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Malheureusement, il fallait bien que cela arrive un jour. Lundi, Tant qu'il y aura des Gones a débriefé la première défaite lyonnaise de la saison. Après quatre journées de Ligue 1, l'OL n'est plus invaincu, battu par Rennes du côté du Roazhon Park dimanche (3-1). Un match sur lequel l'équipe de TKYDG est longuement revenue.

    Sur le plateau, les journalistes d'Olympique-et-Lyonnais Razik Brikh et David Hernandez, en compagnie de notre consultant Nicolas Puydebois, ont épluché cette partie sous plusieurs angles. Évidemment, il y a eu cette bonne prestation rhodanienne jusqu'à l'exclusion de Tyler Morton, avant que tout s'effondre dans les quinze dernières minutes.

    Arbitrage, effectif... Les débats étaient nombreux ce lundi

    Le sujet l'arbitrage était aussi mis sur la table au vu de la grosse erreur de jugement du corps arbitral sur la faute non signalée d'Anthony Rouault. Mais ce revers n'est pas uniquement dû aux faits de jeu. Les manques dans l'effectif de Paolo Fonseca ont été criants, principalement vu du banc. Se pose aussi la question du numéro 9 qu'il faudra bien incorporer.

    Enfin, le troisième thème a fait grandement réagir l'ancien portier de l'OL. La hiérarchie au poste de gardien entre Rémy Descamps et Dominik Greif doit-elle est plus claire ? En tout cas, le Slovaque devrait démarrer vendredi contre Angers (20h45) après la blessure du Français. Un gros sommaire pour cette émission TKYDG.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music.

    Vignette TKYDG 15 09 2025
