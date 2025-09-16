Actualités
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

L'OL est l'équipe affichant le plus de fautes en Ligue 1

  • par Antoine Lio

    • Avec 62 fautes commises depuis le début de l'exercice 2025/2026, les joueurs de l'OL ont concédé le plus de coups de sifflet en Ligue 1.

    C'est une statistique qui peut s'avérer positive pour une équipe. Du moins à certains égards… À Rennes (défaite 3-1), la nouvelle faute commise par Tyler Morton était certes peu dangereuse, mais peut-être inutile à cet endroit du terrain. L'Anglais voulait néanmoins briser un possible contre rennais. Avec un effectif bien moins rutilant que la saison dernière, le lion sort les crocs depuis la reprise du championnat.

    Une volonté de se trouver une nouvelle identité après l'épuration estivale de l'équipe lyonnaise ? L'agressivité se présenterait alors comme le nouvel ADN pour l'OL.

    L'OL devant Le Havre et Auxerre

    En tout cas, il est pour le moment le club commettant le plus de fautes au sein de l'élite française (62), devant Le Havre (60) et Auxerre (56). L'envie de se faire craindre ? Si des observateurs donnaient des allures de victimes expiatoires aux hommes de Paulo Fonseca, ils se trompaient.

    Car même après un début d'été chaotique, les partenaires de Moussa Niakhaté ont été impliqués pour engendrer neuf points sur les douze possibles au cours des quatre premières journées. À l'image du défenseur central et de son compère Clinton Mata, ils ne se laissent pas malmener dans les duels.

    Peu d'avertissements

    Ils le font d'ailleurs assez bien, avec "seulement" sept avertissements récoltés (6e équipe). Ce qui montre une certaine "intelligence", puisqu'ils provoquent des coups de sifflet sans forcer l'arbitre à sévir. À l'exception évidemment de dimanche, avec cette exclusion fatale et possiblement évitable de Morton.

    à lire également
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL - Arbitrage : Michael Gerlinger veut rencontrer la DTA et la FFF

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL est l'équipe affichant le plus de fautes en Ligue 1 18:50
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL - Arbitrage : Michael Gerlinger veut rencontrer la DTA et la FFF 17:50
    Daniel Congré, nouveau coordinateur sportif de l'OL
    OL : Daniel Congré assistera aux matchs depuis le banc de touche 17:25
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    OL : touché à Rennes, Rémy Descamps sera absent plusieurs semaines 16:50
    Rachid Ghezzal
    OL : pour Rachid Ghezzal, une première difficile, huit ans après 16:00
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : première exclusion d’un joueur de l’OL depuis avril 2024 15:10
    Vers une absence de diffusion pour Young Boys - OL en Ligue Europa 14:20
    Tifo des supporters de l'OL pour Anthony Lopes
    Lopes (ex-OL) "était très ému" après l'hommage des supporters 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie : Jason Nkelenda appelé avec l'équipe de France U16 12:40
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Corentin Tolisso, forte tête à l'OL 11:50
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Rémy Descamps malheureux jusqu'au bout 11:00
    Samuel Umtiti
    Mercato : clap de fin pour Samuel Umtiti (ex-OL) 10:10
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Rennes - OL (3-1) : exclusion valable pour Tyler Morton 09:25
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    L'avant-centre, le dernier chaînon manquant à cet OL ? 08:40
    Clément Turpin choisi pour arbitrer OL - Angers vendredi 08:00
    Anthony Rouault, joueur de Rennes
    OL : le Rennais Anthony Rouault devait être exclu 07:30
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Retour sur terre pour l'OL, la VAR en panne ? 15/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca peut de nouveau avoir accès aux vestiaires 15/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut