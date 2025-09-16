L'OL est l'équipe affichant le plus de fautes en Ligue 1

Avec 62 fautes commises depuis le début de l'exercice 2025/2026, les joueurs de l'OL ont concédé le plus de coups de sifflet en Ligue 1.

C'est une statistique qui peut s'avérer positive pour une équipe. Du moins à certains égards… À Rennes (défaite 3-1), la nouvelle faute commise par Tyler Morton était certes peu dangereuse, mais peut-être inutile à cet endroit du terrain. L'Anglais voulait néanmoins briser un possible contre rennais. Avec un effectif bien moins rutilant que la saison dernière, le lion sort les crocs depuis la reprise du championnat.

Une volonté de se trouver une nouvelle identité après l'épuration estivale de l'équipe lyonnaise ? L'agressivité se présenterait alors comme le nouvel ADN pour l'OL.

L'OL devant Le Havre et Auxerre

En tout cas, il est pour le moment le club commettant le plus de fautes au sein de l'élite française (62), devant Le Havre (60) et Auxerre (56). L'envie de se faire craindre ? Si des observateurs donnaient des allures de victimes expiatoires aux hommes de Paulo Fonseca, ils se trompaient.

Car même après un début d'été chaotique, les partenaires de Moussa Niakhaté ont été impliqués pour engendrer neuf points sur les douze possibles au cours des quatre premières journées. À l'image du défenseur central et de son compère Clinton Mata, ils ne se laissent pas malmener dans les duels.

Peu d'avertissements

Ils le font d'ailleurs assez bien, avec "seulement" sept avertissements récoltés (6e équipe). Ce qui montre une certaine "intelligence", puisqu'ils provoquent des coups de sifflet sans forcer l'arbitre à sévir. À l'exception évidemment de dimanche, avec cette exclusion fatale et possiblement évitable de Morton.