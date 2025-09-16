Rennes - OL (3-1) : exclusion valable pour Tyler Morton

Seul joueur exclu dimanche face à Rennes (3-1), Tyler Morton a mérité son carton rouge selon la Direction de l'arbitrage. Avec une nuance dans la perception des faits.

Ce n'est pas le fait de jeu qui a engendré le plus de réactions dimanche soir. À 11 contre 11, alors qu'il devait évoluer en supériorité numérique, l'OL maîtrisait plutôt les événements. Jusqu'à cette faute de Tyler Morton à la 75e minute. Voulant couper une contre-attaque de Rennes, l'Anglais a taclé par derrière Kader Meïté.

L'attaquant rennais a été déséquilibré par le geste du milieu de terrain, qui a touché sa jambe gauche. S'ensuit un attroupement des Bretons vers l'arbitre, Ruddy Buquet, qui expulse le Rhodanien. Une "faute qui peut être considérée comme grossière au sens des Lois du jeu" qui valait bien, selon la Direction de l'arbitrage, un carton rouge.

Des choix qui influent sur le résultat final

C'est ce qu'elle a annoncé dans son rapport publié lundi. Précisons que sur ce cas, comme sur celui d'Anthony Rouault, la VAR n'a pas jugé utile d'intervenir auprès du central sur le terrain. Deux choix, l'un mauvais, l'autre a priori bon, qui pèsent très lourd dans la balance de la partie. Reste maintenant à savoir qu'elle sera la durée de suspension du métronome de l'OL.

L'analyse de la Direction de l'arbitrage :

"Le tacle réalisé par le joueur lyonnais se caractérise en particulier par une absence de capacité à jouer le ballon, par un geste lancé par derrière et par une jambe droite tendue qui vient impacter avec vitesse le bas de la jambe gauche du joueur rennais. L'intervention du joueur lyonnais peut ainsi être considérée comme relevant d'une faute grossière au sens des Lois du jeu. C'est la raison pour laquelle l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage n'était pas attendue en raison d'une décision qui n'était pas clairement erronée."