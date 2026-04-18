Ligue 1 : le calendrier, l'OL veut passer outre

Lors des cinq dernières journées de Ligue 1, l'OL affrontera le PSG, Lens, en plus de Rennes. Malgré la complexité de ce sprint final, les Lyonnais ne font aucun calcul.

Avec le succès de Lens vendredi contre Toulouse (3-2), il est clair qu'il ne reste plus qu'une place sur le podium de Ligue 1. Elle se jouera vraisemblablement entre Lille (3e), Marseille (4e), l'OL (5e), Rennes (6e) et Monaco (7e). Ces cinq formations se tiennent en cinq points, ce qui promet une course haletante jusqu'au bout. En délicatesse physiquement et donc dans son expression collective, l'Olympique lyonnais peut-il sortir vainqueur de cette lutte pour la Ligue des champions ?

L'OL doit encore affronter 3 des 6 premiers

Son programme sur les cinq dernières parties s'annonce plus que corsé, avec le PSG dimanche, en plus des Lensois pour conclure. On ajoutera à cela la réception du Stade Rennais dans 15 jours. "Nous devons être réalistes, ce sera difficile. Notre calendrier compliqué. Nous devons d’abord penser à notre match et nous concentrer sur nous-mêmes. On peut regarder les résultats des autres concurrents, mais il reste encore des possibilités. Cela dit, c’est difficile de se projeter sur les autres rencontres quand on joue contre la meilleure formation de France et d’Europe", commentait, un brin fataliste, Paulo Fonseca.

Néanmoins, on ne peut pas croire que les Rhodaniens pensent impossible une place dans le top 4 en fin de saison. Ce qui serait un classement inespéré. Maintenant, reste la réalité du terrain, et c'est elle, en fin de compte, qui parlera au soir du 17 mai. "Pour le sprint final, chacun doit regarder son équipe. On ne va pas commencer à faire des calculs, affirmait l'expérimenté Clinton Mata. En tout cas, moi, c’est comme ça que je pense. Nous, on ne se concentre que sur nous-mêmes. Le reste, on verra." Que la bataille commence.