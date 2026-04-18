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Les joueurs de l'OL saluant leurs supporters à Angers
Les joueurs de l’OL saluant leurs supporters à Angers (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Ligue 1 : le calendrier, l'OL veut passer outre

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Lors des cinq dernières journées de Ligue 1, l'OL affrontera le PSG, Lens, en plus de Rennes. Malgré la complexité de ce sprint final, les Lyonnais ne font aucun calcul.

    Avec le succès de Lens vendredi contre Toulouse (3-2), il est clair qu'il ne reste plus qu'une place sur le podium de Ligue 1. Elle se jouera vraisemblablement entre Lille (3e), Marseille (4e), l'OL (5e), Rennes (6e) et Monaco (7e). Ces cinq formations se tiennent en cinq points, ce qui promet une course haletante jusqu'au bout. En délicatesse physiquement et donc dans son expression collective, l'Olympique lyonnais peut-il sortir vainqueur de cette lutte pour la Ligue des champions ?

    L'OL doit encore affronter 3 des 6 premiers

    Son programme sur les cinq dernières parties s'annonce plus que corsé, avec le PSG dimanche, en plus des Lensois pour conclure. On ajoutera à cela la réception du Stade Rennais dans 15 jours. "Nous devons être réalistes, ce sera difficile. Notre calendrier compliqué. Nous devons d’abord penser à notre match et nous concentrer sur nous-mêmes. On peut regarder les résultats des autres concurrents, mais il reste encore des possibilités. Cela dit, c’est difficile de se projeter sur les autres rencontres quand on joue contre la meilleure formation de France et d’Europe", commentait, un brin fataliste, Paulo Fonseca.

    Néanmoins, on ne peut pas croire que les Rhodaniens pensent impossible une place dans le top 4 en fin de saison. Ce qui serait un classement inespéré. Maintenant, reste la réalité du terrain, et c'est elle, en fin de compte, qui parlera au soir du 17 mai. "Pour le sprint final, chacun doit regarder son équipe. On ne va pas commencer à faire des calculs, affirmait l'expérimenté Clinton Mata. En tout cas, moi, c’est comme ça que je pense. Nous, on ne se concentre que sur nous-mêmes. Le reste, on verra." Que la bataille commence.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 18 Avr 26 à 11 h 16

      A priori, nous ne sommes pas favori ! MAIS nos résultats contre les meilleures équipes de ce championnat me permettent d’espérer de bonnes surprises. Si nous sommes battus ce dimanche soir personne ne sera étonné ! Un match nul serait considéré comme une victoire. Jouer les clubs du bas de tableau n’est pas un gage de succès systématique. On a vu Lens hier soir mené 2-0 et cravacher pour gagner contre 10 valeureux Toulousains !…allez l OL

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