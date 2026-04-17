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Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
Clinton Mata lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour PSG - OL, Clinton Mata va fêter sa 500e en carrière

  • par Tristan Le Pezennec

    • Face au PSG ce dimanche (20h45), Clinton Mata va fêter son 500e match en club depuis le début de sa carrière. Un cap symbolique pour le défenseur de l'OL, symbole de régularité.

    Pour atteindre la barre des 500 matchs chez les professionnels ce dimanche lors de PSG - OL, il faudrait déjà qu’il joue. Mais on ne se fait guère de souci pour Clinton Mata, titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca. Il est le Lyonnais le plus utilisé cette saison, avec 3 382 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues. C’est déjà plus que lors de l’exercice précédent (3 278 minutes). C’est assez simple, cette saison, il n’a loupé que quatre matchs.

    Deux, à Tel Aviv (6-0) et face à Nantes (3-0), à cause d’une légère blessure aux ischios. Un autre face à Saint-Cyr (3-0) pour préparer la CAN avec l’Angola et enfin, il a manqué la réception du Havre (0-0) à cause d’une accumulation de cartons jaunes. "500 ? C'est vrai ? Vous me l'apprenez, a-t-il été surpris suite à notre statistique. Franchement, quand j’ai commencé le football, jamais je n’aurais imaginé atteindre les 500 matchs en carrière. C’est une immense fierté car je sais que je viens de loin. J’ai eu un parcours différent de celui de beaucoup d’autres footballeurs mais je suis quand même arrivé là où je voulais être. Je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui ont pu m’aider au long de ma carrière."

    L'OL, sa seule expérience loin de la Belgique

    Vaillant soldat depuis son arrivée entre Rhône et Saône, à l’été 2023, Clinton Mata vit sa première expérience loin de sa Belgique natale. Il démarre d’abord chez les professionnels en deuxième division belge, à Eupen, en 2011, avant de gravir les échelons. D’abord à Charleroi, puis à Genk avant de totalement s’accomplir au Club Bruges. Il fait alors partie des meilleurs défenseurs du championnat, dans l’axe mais surtout dans le couloir droit. Avec le club flamand, il dispute la Ligue des champions et remporte trois titres de champion de Belgique consécutifs, de 2020 à 2022. Passionné par la photo et la politique, il aura de quoi faire après sa carrière, même si elle semble loin d’être terminée. L’Angolais est en tout cas fier du chemin parcouru, et reconnaissant.

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