Ligue 1 : le multiplex chamboulé, Toulouse - OL le 10 mai à 21h

Face aux qualifications du PSG et de Strasbourg en demi-finale des coupes européennes, la LFP a choisi de chambouler son calendrier et notamment la 33e journée de Ligue 1. Le multiplex n'en sera plus un et se retrouve décalé au dimanche 10 mai à 21h.

Ce vendredi, Paulo Fonseca avait un peu anticipé la question en se montrant favorable à un ajustement du calendrier pour favoriser les équipes françaises qualifiées en coupe d'Europe. Avec Strasbourg en Ligue Europa Conférence et le PSG en Ligue des champions, la Ligue 1 a encore deux représentants. Alors, toutes les chances sont mises de leur côté pour performer et atteindre leur finale respective. En ce sens, leur match de la 29e journée avait été reporté, créant quelques débats notamment pour le PSG avec le duel contre Lens repoussé au 13 mai.

Un seul multiplex cette saison

Tout cela a créé un vrai chamboule-tout sur la fin du championnat puisque la LFP vient d'annoncer d'autres ajustements et qui concernent tous les clubs. Le multiplex de la 33e journée n'en sera finalement plus un. Face à l'enchaînement des matchs de Lens sur cette dernière ligne droite mais aussi les demi-finales retour européens, le calendrier a été adapté. Lens jouera le vendredi 8 mai contre le FC Nantes (20h45) tandis que les autres matchs sont décalés au dimanche 10 mai à 21h. Ce qui veut donc dire que l'OL se déplacera à Toulouse non pas le 9 mais vingt-quatre plus tard.