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Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta) (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL : Kango a rendu visite à son club formateur

  • par Tristan Le Pezennec

    • Steeve Kango était de retour chez lui, jeudi, à Vaulx-en-Velin. Le latéral droit de l'OL est venu faire une surprise à des jeunes du club local.

    Qui dit vacances de Pâques dit stage de foot. Cette période dorée de l’année où le soleil revient, les températures augmentent et où les enfants passent l’intégralité de leur semaine un ballon dans les pieds. Le FC Vaulx-en-Velin, club de l’agglomération lyonnaise, en organise évidemment, et les jeunes footballeurs ont pu profiter d’une belle surprise jeudi.

    Les enfants du club comblés

    Steeve Kango, latéral droit de 19 ans évoluant avec les professionnels de l’OL, a profité de son passage dans son ancien club pour passer un moment convivial avec les enfants. Au menu, conseils, sourires, photos et dédicaces.

    Natif de Vaulx-en-Velin et joueur du club entre 2019 à 2021, Steeve Kango connaît une ascension fulgurante avec l’OL. Lancé dans le grand bain par Paulo Fonseca lors du huitième de finale aller d’Europa League face au Celta Vigo (1-1), il avait été l'une des meilleurs Lyonnais. Depuis, il disputé toutes les rencontres de l’OL, étant même titulaire lors du match retour face aux Galiciens (0-2) et contre Lorient dimanche dernier (2-0).

    Capture d'écran Instagram (@fcvaulxenvelin)

    Le FC Vaulx-en-Velin, excellent pourvoyeur de talents

    Il n’est pas le seul joueur de l’OL à être passé par le FC Vaulx-en-Velin, excellent club formateur de la banlieue lyonnaise. Rachid Ghezzal y a commencé le football, de 1997 à 2004, tout comme Nabil Fekir. La légende de l’Olympique lyonnais y est passé d’abord de 2001 à 2003, avant d’y revenir entre 2007 et 2010, quand l’OL décide de ne pas le conserver.

    L’international français (11 sélections) Kurt Zouma, révélé à l’ASSE et passé par Chelsea, a aussi commencé le football sur les terrains vaudais, entre 2003 et 2009. C’est également le cas de Billy Koumetio, entre 2008 et 2014. Le défenseur central de 23 ans, passé par l’OL chez les jeunes et aujourd’hui dans le championnat écossais à Dundee, avait découvert la Ligue des champions avec Liverpool en 2020.

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