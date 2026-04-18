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Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
Moussa Niakhaté lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Le PSG ou l'OL, a priori, il n'y aura pas d'entre-deux

  • par Gwendal Chabas

    • Dimanche soir, nous devrions avoir un vainqueur entre le PSG et l'OL. Aucune des huit dernières confrontations entre les deux équipes n'a abouti à un match nul.

    Est-ce quand on l'attend le moins que l'OL va sortir la performance la plus improbable ? Il faudra au moins ça, et sûrement plus encore, pour venir à bout d'un PSG en quête d'un nouveau doublé Ligue 1 - Ligue des champions dimanche (20h45). Dans sa meilleure forme au printemps, le Paris Saint-Germain part largement favori contre l'Olympique lyonnais. Surtout que ce dernier est très diminué, sans son capitaine et son meilleur buteur, entre autres.

    Plus de quatre ans depuis le dernier nul

    Dans ces circonstances, même accrocher un point sera un résultat assez encourageant. Sauf que les précédents affrontements n'ont pas vraiment tourné en faveur des Rhodaniens. Ils restent sur six défaites de suite face aux Franciliens. Et le dernier match nul entre les deux formations remonte au 9 janvier 2022, lorsque les hommes de Peter Bosz avaient maîtrisé ceux de Mauricio Pochettino (1-1, but de Lucas Paquetá).

    Rares sont les rencontres se terminant à égalité entre les deux adversaires depuis 10 ans (deux, dont la finale de la Coupe de la Ligue). Depuis le dernier partage des points, l'OL a battu une fois les Parisiens. C'était le 2 avril 2023, au Parc des Princes (0-1). Ça tombe bien, c'est dans ce stade qu'ils évolueront le 19 avril.

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