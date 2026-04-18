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Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues (AFP)

OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce samedi

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Mercredi, OL Lyonnes accueillera Dijon en D1. Avant ça, les dernières internationales disputent une ultime rencontre ce samedi.

    Encore un peu de patience. OL Lyonnes, dans un peu plus d'une semaine, jouera une rencontre déterminante contre Arsenal en Ligue des champions. Mais avant ça, il reste encore un match à jouer pour les internationales rhodaniennes. Les dernières joueuses en lice seront sur les terrains ce samedi, en Europe, mais aussi en Amérique du Sud.

    Des confrontations pour la qualification à la Coupe du monde 2027 pour les Européennes, donc des rendez-vous cruciaux. Cela commencera dès 15 heures avec Sofie Svava et le Danemark, opposés à l'Italie. Victorieuses de la Suède mardi (1-2), les Danoises peuvent faire un pas vers le Mondial en gagnant à domicile. Si elles veulent empêcher le cavalier seul de leur rival, les Suédoises d'Elma Junttila Nelhage devront battre la Serbie à 16 heures.

    Brand et Hegerberg encore décisives ?

    La situation est la même dans le groupe 4. L'Allemagne de Jule Brand voyage en Autriche (18 heures) avec un matelas de trois points d'avance sur la Norvège d'Ingrid Engen et Ada Hegerberg. Les Norvégiennes seront en Slovénie (17 heures). Après leur performance du début de semaine, les deux attaquantes espèrent à nouveau conduire leur pays respectif à la victoire.

    La France dos au mur

    Enfin, sur le Vieux Continent, le choc France - Pays-Bas sera capital (21 heures). Suite à la victoire néerlandaise à l'aller, les Françaises (Alice Sombath, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani) sont dos au mur. Elles ont besoin de l'emporter à domicile contre Damaris Egurrola et ses compatriotes afin de reprendre la tête de la poule.

    La journée se conclura de l'autre côté de l'Atlantique avec un duel entre l'Uruguay et le Chili (23 heures). Christiane Endler et ses partenaires souhaitent se relever après le revers 2 à 0 contre la Colombie. Un billet pour la Coupe du monde, au moins les barrages, est en jeu.

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - sam 18 Avr 26 à 12 h 22

      Qui a dit que "Lolo Bonne Idée" était pro-parisien ?
      En fait, pour motiver sa troupe, il s'appuie sur l'OL... enfin... juste dans son discours d'avant match ! 😜
      En citant la performance de nos Fenottes face à Wolfsburg... il dit même avoir été présent au Groupama ! 😇
      Bien sûr il ne manque pas de montrer du doigt la présence de joueuses étrangères à l'OL... qu'il regrette quand même de ne pas pouvoir les intégrer à l'edf....
      ... manque pas d'air le planqué !
      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Laurent-bonadei-selectionneur-de-l-equipe-de-france-avant-le-match-retour-face-aux-pays-bas-il-y-aura-quelques-petits-ajustements/1668660

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