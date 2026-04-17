Ligue 1 : l'OL peut-il faire un coup contre le PSG ?

Ce dimanche, l'OL se déplace sur la pelouse du PSG pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Après avoir fait douter le club parisien à l'aller, les Lyonnais sont-ils capables de rééditer cette performance au Parc des Princes ?

OUI

"Dans le football, tout est possible". Interrogé sur les capacités de l'OL d'aller chercher un résultat au Parc des Princes dimanche soir (20h45), Dominik Greif n'a logiquement pas rendu les armes avant de combattre. Comme diraient certains internautes, ce sont "onze individus contre onze autres". Une phrase que l'on utilise souvent quand le rapport de force est, sur le papier, largement défavorable. On ne va pas se mentir, dans cette rencontre de la 30e journée de Ligue 1, l'OL n'est clairement pas favori. De quoi enlever une certaine pression dans un match "où l'on coche zéro point" au début de la saison, pour notre consultant Enzo Reale. Seulement, même si les statistiques jouent en défaveur des Lyonnais (12,5% de chance de victoire), des motifs d'espoir sont bien présents.

D'abord, les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi à casser leur spirale négative avant de se rendre au Parc. En gagnant contre Lorient, l'OL a "peut-être retrouvé de la confiance" pour Nicolas Puydebois. Surtout, la formation rhodanienne a enchaîné un deuxième match de suite sans prendre de but. Une "solidité défensive" qui ne sera pas de trop pour contrecarrer les plans parisiens. Alors oui, tout n'est pas flamboyant dans le jeu, mais le match aller à Décines avait donné des motifs d'espoir. Fonseca avait dû se passer de plusieurs joueurs importants (Fofana, Nuamah, Mangala, Sulc, Tolisso, Abner) mais ses joueurs, avec notamment Ghezzal en pointe, avaient tenu la dragée haute aux Parisiens. Sans une erreur d'arbitrage puis un but concédé en toute fin de match, l'OL aurait certainement accroché un petit point. Il faudra faire aussi bien, voire mieux dimanche face à l'armada de Luis Enrique.

NON

Car oui le PSG reste le PSG et il est difficile de se projeter sur un résultat positif. Le jeu proposé par l'OL depuis plusieurs semaines n'inspire pas confiance. "Il y a eu la victoire contre Lorient, mais on ne peut pas dire qu'on a été vraiment rassuré par le niveau actuelle de cette équipe", pouvait-on entendre sur le plateau de TKYDG lundi. Cette équipe lyonnaise "est lessivée" tandis que la formation parisienne "arrive à son pic de performance, comme on pouvait l'être dans les grandes années", souligne Puydebois. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après sa nouvelle victoire contre Liverpool mardi, le leader de la Ligue 1 semble de nouveau le rouleau compresseur que l'on connait. Malgré les incertitudes autour de Désiré Doué et Nuno Mendes.

Dimanche soir, Enzo Reale, directeur sportif du GOAL FC, estime que l'OL "sera avant tout dépendant" du PSG. Avec la qualification européenne, le club parisien peut-il relâcher un peu la pression en Ligue 1 ? Il y a encore un titre de champion à aller chercher et vu le calendrier qui attend les coéquipiers d'Ousmane Dembélé, ils voudront certainement le valider le plus vite possible dans cette fin de saison. Reste donc la question de savoir s'il faut adopter une stratégie défensive ou de possession ? À l'aller, le mix des deux avait envoyé des signaux positifs. Mais c'était il y a déjà six mois...