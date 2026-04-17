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Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
Abner face à Kebbal lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Mercato : un intérêt lyonnais pour Kebbal ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Homme fort de la première partie de saison du Paris FC, Ilan Kebbal joue moins depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré. Le profil de l'international algérien plairait du côté de l'OL, déjà venu aux renseignements il y a quelques mois.

    La présence ou non en Coupe d'Europe guidera forcément la trajectoire du mercato estival que suivra l'OL à compter du mois de juin. Dans cette même course européenne, un ticket pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa Conférence aura logiquement un impact positif ou non sur les finances lyonnaises. Il faut s'attendre à des départs, c'est une certitude, mais la question sera de savoir comment ils seront compensés.

    En mettant encore en avant des jeunes de l'Académie ? En continuant à faire des coups à la Pavel Sulc ou Tyler Morton ? On ne va pas se mentir, la santé de l'OL va conduire à un nouveau marché des transferts dans lequel il faudra faire au rabais. Cela a plutôt bien marché cette saison. En ce sens, Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement ont commencé depuis longtemps leur travail de sape à l'étranger, mais aussi en Ligue 1 ?

    Estimé autour de dix millions d'euros

    Recruter à l'intérieur du championnat de France est forcément plus cher, surtout si l'on s'attaque à des éléments ayant connu un exercice plutôt solide. C'est le cas d'Ilan Kebbal, le joueur offensif du Paris FC. D'après L'Équipe, l'OL ferait partie des clubs ayant un intérêt pour l'international algérien. La concurrence anglaise est rude (Brentford, Fulham, Everton, Crystal Palace), tout comme en France avec Rennes et Monaco. Homme fort du maintien du Paris FC, Kebbal a malgré tout pâti de l'arrivée d'Antoine Kombouaré sur le banc parisien depuis son retour de blessure. Estimé à une dizaine de millions d'euros, l'ancien du Stade de Reims est sous contrat jusqu'en 2028 avec le PFC. Dans les cordes lyonnaises ?

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 17 Avr 26 à 8 h 54

      10M pour un mec de son âge (28 ans en juillet) qui sort d'une seule (très) belle saison... c'est une grosse prise de risque.

      Une piste à la Beauvue, Marçal...

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