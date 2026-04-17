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Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
Les joueurs de l’OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Plusieurs joueurs de l'OL ont assisté à la dernière de l'ASVEL en Euroligue

  • par David Hernandez

    • Jeudi soir, l'ASVEL disputait son dernier match d'Euroligue de la saison face à Fenerbahçe. Les joueurs de Pierric Poupet se sont inclinés sous les yeux de plusieurs joueurs de l'OL.

    L'Arena n'appartient plus à Eagle Football Group (ex-OL Groupe) depuis quelque temps déjà, mais la connexion est toujours là avec l'ASVEL. Le groupe reste toujours actionnaire du club villeurbannais et, quoi qu'on en dise, seulement quelques mètres séparent l'enceinte multi-évènements du Parc OL. Alors pour le dernier match d'Euroligue des hommes de Pierric Poupet cette saison, le club lyonnais était bien représenté en tribunes. Si Michael Gerlinger a pris place aux côtés de Gaëtan Muller, président de l'ASVEL, et de Xavier Pierrot, directeur général délégué de l'Arena, les joueurs de l'OL se sont mêlés au public présent à l'Arena.

    Un hommage à Nando de Colo avant le match

    Aux côtés de Daniel Congré, Afonso Moreira, Tyler Morton, Hans Hateboer, Adam Karabec et Ruben Kluivert ont assisté à cette soirée européenne de basket à Décines. Malheureusement, ils ont vu l'ASVEL s'incliner 76-81 contre Fenerbahçe. Cela n'a pas empêché les cinq Lyonnais de prendre une photo souvenir sur le parquet de l'Arena et même de s'essayer à toucher l'arceau à la mi-temps. Sans casse, fort heureusement.

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