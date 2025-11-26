Actualités
Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d'un match de l'ASVEL
Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d’un match de l’ASVEL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’OL associé à l'ASVEL pour la NBA Europe ? Alexandre Aulas y pense

  • par David Hernandez

    • Propriétaire de l’Arena à Décines, Alexandre Aulas voit d’un bon œil la possible arrivée de la NBA Europe à Lyon. Le fils de Jean-Michel Aulas estime qu’un rapprochement plus fort entre l’ASVEL et l’OL serait possible.

    C’est une vente qui reste encore en travers de la gorge de beaucoup de supporters de l’OL. Il ne s’agit pas d’un joueur, mais bien de la décision de John Textor de se séparer de l’Arena, construite à quelques dizaines de mètres du Parc OL. A l’origine de la construction, Jean-Michel Aulas a raflé la mise, via sa holding Holnest. Toutefois, le candidat à la mairie de Lyon a laissé la gestion à son fils Alexandre. Ce dernier a confirmé ce que beaucoup pensaient : l’Arena est une réussite financière. "On est rentable dès cette année sur l’exploitation. On espère atteindre l’objectif de 40M€ de chiffre d’affaires dès l’année prochaine", a-t-il déclaré dans les colonnes du Progrès.

    "Un intérêt de la NBA de récupérer les marques de clubs de foot"

    Une manne financière qui n’aurait pas fait de mal à l’OL par les temps qui courent. Néanmoins, le club lyonnais reste actionnaire de l’ASVEL, qui pose ses valises de temps à autres à l’Arena pour y disputer les affiches d’Euroligue. Et si dans les prochaines années, la NBA débarquait également à l’Arena ? Le projet d’une entité européenne a plus que fait son chemin et Lyon devrait y être associé.

    De quoi pousser l’OL à investir plus dans le club de basket ? Alexandre Aulas y pense. "On voit que la NBA a probablement un intérêt fort à récupérer aussi des marques de clubs de foot parce que ça véhicule une image positive très forte. Je pense que c’est une très bonne idée aujourd’hui d’associer des marques de foot avec des clubs de basket. Nos relations avec Michele Kang et l’OL sont très bonnes. Nous avons trouvé un chemin avec Michele pour collaborer de manière très pertinente. Et on va probablement collaborer de plus en plus encore ensemble."

    Il y a quelque temps, Tony Parker avait ouvert la porte à Michele Kang pour une collaboration.

    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL : Mata absent de l'entraînement, Greif bien présent

