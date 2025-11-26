OL Lyonnes : la programmation des J11 à J13 dévoilées

En pleine trêve internationale, les joueuses de l’OL Lyonnes en savent un peu plus sur leur fin d’année 2025 et le début de 2026 en Première Ligue.

C’est en très petit comité que Jonatan Giraldez dirige ses séances d’entraînement depuis lundi et jusqu’à ce jeudi. La trêve internationale réduit fortement l’effectif de l’OL Lyonnes, mais il faudra bien évidemment préparer la fin de l’année 2025 qui s’annonce encore intense avec trois journées de championnat et deux matchs de Ligue des champions. En plus de penser à cette fin d’année, les Lyonnaises en savent un peu plus sur leur reprise hivernale après les célébrations de la nouvelle année. Mardi, la FFF a dévoilé les programmations de trois journées de Première Ligue. La dernière de 2025 qui est la J11 avec la réception de Fleury du coté du Parc OL.

Un choc contre le Paris FC à 13h

Ce match se tiendra le samedi 20 décembre 2025 à Décines dans le cadre d’un multiplex à 21h. Pas forcément le meilleur des horaire pour attirer du monde au stade… Si la nouvelle année débutera avec l’arrivée de la Coupe de France féminine, l’OL Lyonnes enchaînera rapidement avec le championnat. Une 12e journée placée en milieu de semaine avec un nouveau match à domicile. Le mercredi 14 janvier, les coéquipières de Wendie Renard recevront le RC Lens, encore une fois à 21h… Quatre jours plus tard, l’OL Lyonnes se déplacera dans la capitale pour affronter le Paris FC. Cette rencontre se disputera le dimanche 18 janvier à 13h.