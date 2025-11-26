Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (@UEFA)

OL Lyonnes : la programmation des J11 à J13 dévoilées

  • par David Hernandez

    • En pleine trêve internationale, les joueuses de l’OL Lyonnes en savent un peu plus sur leur fin d’année 2025 et le début de 2026 en Première Ligue.

    C’est en très petit comité que Jonatan Giraldez dirige ses séances d’entraînement depuis lundi et jusqu’à ce jeudi. La trêve internationale réduit fortement l’effectif de l’OL Lyonnes, mais il faudra bien évidemment préparer la fin de l’année 2025 qui s’annonce encore intense avec trois journées de championnat et deux matchs de Ligue des champions. En plus de penser à cette fin d’année, les Lyonnaises en savent un peu plus sur leur reprise hivernale après les célébrations de la nouvelle année. Mardi, la FFF a dévoilé les programmations de trois journées de Première Ligue. La dernière de 2025 qui est la J11 avec la réception de Fleury du coté du Parc OL.

    Un choc contre le Paris FC à 13h

    Ce match se tiendra le samedi 20 décembre 2025 à Décines dans le cadre d’un multiplex à 21h. Pas forcément le meilleur des horaire pour attirer du monde au stade…  Si la nouvelle année débutera avec l’arrivée de la Coupe de France féminine, l’OL Lyonnes enchaînera rapidement avec le championnat. Une 12e journée placée en milieu de semaine avec un nouveau match à domicile. Le mercredi 14 janvier, les coéquipières de Wendie Renard recevront le RC Lens, encore une fois à 21h… Quatre jours plus tard, l’OL Lyonnes se déplacera dans la capitale pour affronter le Paris FC. Cette rencontre se disputera le dimanche 18 janvier à 13h.

    à lire également
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    Botafogo réclame de l’argent à Eagle Football, l’OL encore pointé

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : la programmation des J11 à J13 dévoilées 10:15
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    Botafogo réclame de l’argent à Eagle Football, l’OL encore pointé 09:30
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL : Satriano, victime du système ou vrai poids ? 08:45
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : Adil Hamdani (OL), 2e plus jeune joueur lancé cette saison 08:00
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Maccabi Tel Aviv - OL : une centaine de courageux Lyonnais en Serbie 07:30
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 24 novembre en podcast  25/11/25
    Paulo Fonseca
    Le programme de l'OL avant d'affronter le Maccabi Tel Aviv 25/11/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : "Les équipes de Fonseca sont bien organisées", juge Luís Dias, ancien du Sporting CP 25/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    5 matchs sans victoire pour l'OL, retour au début de l'année 2025 25/11/25
    Selma Bacha avec la France lors de la Coupe du monde 2023
    France : Selma Bacha (OL Lyonnes) à son tour forfait 25/11/25
    Le Maccabi Tel-Aviv s'est un peu rassuré avant d'affronter l'OL 25/11/25
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : le calendrier des internationales 25/11/25
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : toujours pas pour l'OL après la trêve internationale 25/11/25
    Ligue Europa : des arbitres estoniens pour Maccabi Tel-Aviv - OL 25/11/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Pourquoi l'OL a pris l'avion pour aller à Auxerre 25/11/25
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes - France : Marie-Antoinette Katato blessée à la cuisse 25/11/25
    Abdelatif Kherradji au sifflet d'OL - Nantes dimanche soir 25/11/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : de jeunes Lyonnais trop timorés ? 25/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut