Botafogo réclame de l’argent à Eagle Football, l’OL encore pointé

Mardi, Botafogo a intenté une action en justice contre la SAF du club (entité commerciale), détenue à 90% par Eagle Football. Le club brésilien réclame 25 millions d’euros.

Le torchon brûle toujours autant entre Botafogo, Eagle Football et l’OL. Le club lyonnais a beau vouloir se détacher au maximum de toutes les manœuvres de John Textor, il doit encore faire la lumière sur les deux années de présidence de l’Américain et de tout le flou artistique qu’il peut exiger entre les différentes identités. Ce ne sont pas les nouvelles venues du Brésil qui vont arranger les choses. D’après Globo, Botafogo aurait intenté une action en justice contre Eagle Football, détenteur à 90% de la SAF (entité commerciale) du club brésilien. Botafogo demande le remboursement d'au moins 10 % du montant du passif déclaré par la SAF elle-même, soit 155,4 millions de reais (24,9 millions d'euros) de la part d’Eagle.

"L'OL, un club qui n'existe que par les services rendus par Botafogo"

Une action en justice qui renforce encore un peu plus l’antagonisme qu’il peut exister entre toutes les entités d’Eagle Football Holdings. Suite à ces révélations dans la presse brésilienne, l’un des hommes forts du club carioca, Paulo Magalhães Lins, détenteur de 10% des actions, s’en est pris à l'OL, notamment dans les colonnes de LANCE!, média brésilien. "Des investisseurs étrangers sont en désaccord et n’investissent plus à Botafogo. Thairo Arruda (ndlr : CEO de la SAF) ne pourra plus accomplir de miracles et nous aurons besoin d’investisseurs pour garantir le respect des engagements pris à leur demande. Mon objectif est qu’ils parviennent à un accord et règlent le problème Botafogo. Car je ne vois chez eux que des efforts pour résoudre les problèmes de Lyon, un club qui n’existe aujourd’hui que grâce aux nombreux services rendus par Botafogo."