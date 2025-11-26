Botafogo réclame de l’argent à Eagle Football, l’OL encore pointé

Mardi, Botafogo a intenté une action en justice contre la SAF du club (entité commerciale), détenue à 90% par Eagle Football. Le club brésilien réclame 25 millions d’euros.
Le torchon brûle toujours autant entre Botafogo, Eagle Football et l’OL. Le club lyonnais a beau vouloir se détacher au maximum de toutes les manœuvres de John Textor, il doit encore faire la lumière sur les deux années de présidence de l’Américain et de tout le flou artistique qu’il peut exiger entre les différentes identités. Ce ne sont pas les nouvelles venues du Brésil qui vont arranger les choses. D’après Globo, Botafogo aurait intenté une action en justice contre Eagle Football, détenteur à 90% de la SAF (entité commerciale) du club brésilien. Botafogo demande le remboursement d'au moins 10 % du montant du passif déclaré par la SAF elle-même, soit 155,4 millions de reais (24,9 millions d'euros) de la part d’Eagle.
"L'OL, un club qui n'existe que par les services rendus par Botafogo"
Une action en justice qui renforce encore un peu plus l’antagonisme qu’il peut exister entre toutes les entités d’Eagle Football Holdings. Suite à ces révélations dans la presse brésilienne, l’un des hommes forts du club carioca, Paulo Magalhães Lins, détenteur de 10% des actions, s’en est pris à l'OL, notamment dans les colonnes de LANCE!, média brésilien. "Des investisseurs étrangers sont en désaccord et n’investissent plus à Botafogo. Thairo Arruda (ndlr : CEO de la SAF) ne pourra plus accomplir de miracles et nous aurons besoin d’investisseurs pour garantir le respect des engagements pris à leur demande. Mon objectif est qu’ils parviennent à un accord et règlent le problème Botafogo. Car je ne vois chez eux que des efforts pour résoudre les problèmes de Lyon, un club qui n’existe aujourd’hui que grâce aux nombreux services rendus par Botafogo."
"Botafogo demande le remboursement d'au moins 10 % du montant du passif déclaré par la SAF elle-même, soit 155,4 millions de reais (24,9 millions d'euros) de la part d’Eagle."
Le déficit de Botafogo serait alors de 250M d'euros.
Entre la situation de L'OL et celle-ci, notre cowboy a fait du beau travail.
Mais où est passé tout cet argent ?...
la poche droite pense que c'est la poche gauche qui est pleine et inversement. Pendant ce temps textor va se faire plus discret et laisser les deux clubs lésés s'écharper.
botafogo , détenu à 90% par Textor ( Eagle ) demande 25M€ à Textor ( Eagle ) pour éponger 10% du passif colossal du club .
A l'instar de l'OL cet été , ils sont en faillite .
Ou est passé l'argent du titre et le gros chèque de la victoire en libertadores , la vente des joueurs comme almada etc ???
Botafogo réclame à l'OL une somme importante (près de 65 millions d'euros) au titre d'aides financières indirectes, tandis que cette autre action vise Eagle Football pour le passif de Botafogo lui-même à hauteur de 25 millions d'euros.
il y aurait un déséquilibre financier entre les entités, marqué par des contentieux de dettes croisées.
J'ai fait des recherches et je trouve ces informations :
Botafogo réclame à l'Olympique Lyonnais environ 65 millions d'euros qui correspondent à plusieurs créances détaillées comme suit :
Botafogo a dû vendre plusieurs joueurs (notamment Luiz Henrique, Igor Jesus et Jair) à des montants largement inférieurs à leur valeur marchande pour dégager des fonds rapidement avec l'objectif d'aider financièrement l'OL durant une période critique, notamment suite à une interdiction de transfert par la DNCG en novembre 2024. Ces ventes sous-évaluées représentent une perte financière importante pour Botafogo dans cette transaction intra-groupe.
En plus des ventes sous-évaluées, Botafogo demande une compensation pour le prêt gratuit du joueur Thiago Almada à l'OL en janvier 2025, geste qui avait été présenté comme une solidarité entre entités du groupe Eagle Football, mais qui est désormais vu comme un sacrifice financier injustifié.
Botafogo a également avancé des fonds et supporté des coûts liés à la masse salariale et au fonctionnement, pour lesquels une compensation est également réclamée.
Le total de ces créances et compensations s'élève à environ 410,2 millions de réaux brésiliens, soit environ 64,49 millions d'euros.
La requête de Botafogo est motivée par ce qu'ils ont qualifié de déséquilibre financier structurel entre les entités du groupe et à propos d'une procédure légale pour officialiser cette dette et obtenir le remboursement des montants avancés au bénéfice de l'OL.
Ce conflit reflète les difficultés financières et régulatoires rencontrées au sein du groupe multi-clubs Eagle Football.
