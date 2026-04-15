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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve de l’OL encore loin d’être maintenue en N3

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Après sa défaite du week-end dans l’Olympico des réserves (1-2), l’OL est à l’arrêt. Il reste sous la menace de ses concurrents pour le maintien en National 3.

    La réserve de l’Olympique lyonnais, entrainée par Gueïda Fofana, traverse une période très compliquée. Après avoir très bien démarré l’année 2026, avec deux victoires et un nul en janvier, elle n’avance plus. Elle n'a plus gagné depuis le 21 février, et n'a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs. Son matelas sur la zone de relégation fond comme neige au soleil.

    Aujourd’hui, l’OL est neuvième (26 unités), avec cinq points d’avance sur le douzième et premier relégable, l’ASPTT Dijon. Surtout, il ne possède qu’une petite longueur d’avance sur la formation corse de Lucciana, onzième. Et en National 3, au-delà des trois derniers de chaque poule, le moins bon onzième, tous groupes confondus, retrouvera également le Régional 1. La situation est donc encore tendue pour les Gones.

    Une fin de saison sous tension

    Problème, le plus dur reste à venir. Les contre-performances rhodaniennes des dernières semaines sont intervenues face à des adversaires de plus petit calibre, en tout cas des rivaux qui se battent pour leur survie en N3. L’OL a, par exemple, concédé deux nuls face à l’ASPTT Dijon (0-0) ou Carnoux (2-2), deux relégables, et s’est même incliné sur la pelouse du Riviera FC (0-2), dixième.

    Dorénavant, les coéquipiers de Prince Mbatshi vont batailler face aux cadors du championnat. Pour leurs quatre dernières rencontres, ils affronteront quatre concurrents du top 6, alors qu’ils viennent tout juste de s’incliner sur la pelouse de la réserve de l’OM, quatrième (1-2). D’abord leur homologue de Montpellier (6e) puis Alès (5e), avant de finir en mai avec La Duchère, le leader, et son dauphin, le FC Bourgoin-Jallieu. Malgré ce calendrier dingue, les jeunes Lyonnais devront grapiller des points ici et là, histoire d’éviter la désillusion.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Sonny03 - mer 15 Avr 26 à 11 h 37

      Il serait ptet temps de changer d'entraineur...depuis toutes ces années d'échec.

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