OL : Corentin Tolisso sportif régional de l'année 2025 ?

Les journalistes de sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes voteront prochainement pour le sportif local de l'année 2025. Corentin Tolisso fait partie des quatre finalistes.
Peut-il prétendre au trophée UNFP du meilleur joueur à la fin de la saison ? Cela paraît assez difficile à croire, malgré ses 12 buts lors de l'exercice 2025-2026. Néanmoins, Corentin Tolisso se consolera sûrement si l'OL achève ce cru de Ligue 1 à une place européenne. Sachant qu'auparavant, il pourrait recevoir une distinction.
Le 28 avril prochain, lors d'une cérémonie, les journalistes membres de l'Union des journalistes de sport en France (UJSF) Rhône-Alpes éliront le sportif régional masculin de l’année. Quatre finalistes faisant la fierté de la collectivité Auvergne-Rhône-Alpes seront à la lutte pour cette récompense.
Un traileur, un nageur et un hockeyeur face à lui
Le capitaine de l'Olympique lyonnais en fait partie. Pour ce scrutin, il sera opposé à Yohann Ndoye-Brouard, né à Chambéry et aujourd'hui licencié au club des Dauphins d'Annecy. L'été passé, il a remporté trois médailles aux championnats du monde en grand bassin.
Dans la liste, nous retrouvons également Frédéric Tranchand, natif de la Loire, traileur de haut niveau et même champion du monde de la discipline en septembre 2025. Enfin, le Canadien Christophe Boivin concourt également, lui qui est hockeyeur chez les Bruleurs de Loups de Grenoble. Il dispute actuellement la finale de la Ligue Magnus contre Bordeaux.
Lorsqu'il est entré en jeu à la mi-temps dimanche, Gaël Berger (OLPLAY) a précisé que Coco jouait avec toujours une douleur au tendon .
Je suppose que s'il avait pu, PF ne l'aurait pas fait entrer
HS . Vu sur le journal l'équipe,
Cork Gully, l'administrateur nommé par la justice pour gérer Eagle Football Bidco, la holding qui détient 85 % de l'Olympique Lyonnais, a publié une petite annonce dans le journal économique britannique « The Financial Times » pour vendre ses parts de l'OL, Botafogo et Molenbeek.
https://www.foot01.com/ol/lol-en-vente-lincroyable-decouverte-faite-en-angleterre
J'ai vu la publication sur foot01, mais je ne regarde plus trop ce site, ils disent souvent n'importe quoi, du coup, je ne l'ai pas consultée
En l'occurrence ils font comme tous les autres sites , ils diffusent l'information qui est sortie sur cette vente .
Il tire la langue sévère notre guide…ça va être très très compliqué de bien finir la saison…
HS C1 ce soir !
Vamos atleti !!
Quelle ambiance au métropolitano
Turpin l'arbitre 😨😱
Quel stade magnifique 😍
Tuprin qui met un rouge 😂
Je fais mon Tongariro 😜 mais en réalité c’est la var car lui ne l’avait pas mis en direct.
Barça a 10 c’est compliqué 😅
Si vous ne regardez pas ce match, vous avez tord ou vous êtes fous 😂
Je regarde les Reds pour ma part
Terrible blessure pour Ekitike , il ne jouera pas le mondial , c'est une grosse perte pour les bleus .
Talon d'Achille , très longue blessure .
Il est sorti en pleurs .
J'ai vu les images a la mi temps
Terrible
Bizarre en plus, tout seul sur un appui ...
Il devait être sur la corde son tendon
Griezzman fait un excellent match de son côté
Concernant turpin, il est très bon et n'a pas donné un carton
Son arbitrage en L1 est purement scandaleux avec ses cartons et pénos en veux tu en voila
Salut jfol, ce genre de blessure c’est faute a pas de chance mais aussi ça n’arrive pas sur un appui aussi anodin si le sportif s’étire bien, ne se nourrit bien et fait du renforcement (comme dit après ça s’appelle la prophylaxie).
Ça depuis Dijon le gars n’est pas sérieux pour bosser alors il l’a aussi cherché.
En Angleterre il joue beaucoup et son corps en fait n’a pas été programmé pour encaisser cette charge.
C’est pour ça que j’aime pas du tout quand on fait jouer les jeunes trop vite. Faut etre très progressif dans la formation du joueur. Meme a 20 ans.
Sinon le corps s’exprime…et lache.
Tu dois bien connaître ce genre de blessure dans ton sport, ça doit être plus fréquent j'imagine
Oui je connais bien. Et non ça n’arrive jamais car on prépare bien nos joueurs 😉 Je suis sérieux.
C’est pour ça que je dis qu’Ekitike est responsable, il bossait déjà pas bien au QSG je l’avais entendu à plusieurs reprises.
Mais bon dans le Foot c’est compliqué de pousser un joueur, ils sont nombreux 😅
Après je sais pas si ça vient de là mais je suis pas hyper étonné que ça tombe sur lui.
C’est rude pour lui de pas aller aux US…
Mais ça lui servira de leçon il reviendra plus fort et plus expérimenté.
Je ne pensais pas qu'à ce niveau là où un joueur est un des meilleurs joueurs puisse ne pas être totalement sérieux au point que ca puisse mettre en danger son organisme et provoquer ce genre de blessure
J'ai demandé à chatte ce qu'était la prophylaxie, intéressant, je connaissais pas
Dans ma pratique sportive depuis toujours (hors période en club) , c'est le renforcement musculaire que je n'ai quasiment jamais fait, sinon tous les autres stades je les respecte ... 😉
Non mais eux pensent faire leurs étirements mais un peu de nonchalance pendant les étirements ou tu t’esquives un peu dans les séances….
Car je suis sûr d’une chose: c’est que la charge et la programmation de son entrainement à Liverpool sont calibrés sur un niveau de forme foncière impeccables.
Chez nous la Gove on sait qu’il avait une génétique super propice qu’il pouvait se permettre de faire la teuf. Mais il a fini par le payer aussi. Ronaldo il a rien eu ni croisés ni talon car le mec c’est un psychopathe de la préparation physique.
Djokovic chez nous t’as vu se qu’il se met depuis des années ?
Bref je vais pas m’acharner sur lui ça reste triste.
Edit :le renforcement c’est très fin c’est le plus dur à gérer je trouve. A cause des antagonistes. Faut tout compenser c’est chaud.
Il faut surtout toujours s’assouplir dans des phases où tu sais que tu vas pas y aller trop fort et faire un streching léger quand t’as beaucoup d’enchaînement à haute intensité.
Un corps ça se prépare à ce que tu vas lui demander, faut l’écouter 😉
Merci pour les explications
De rien 😅
Salut Juni38, grosse perte grosse perte il faut le dire vite.
Et d’ailleurs je ne crois pas que ce soit un hasard vu le sérieux du gars dans son travail de prophylaxie…
Tiens Doué blessé aussi, Govou et son collègue n’ont meme pas remarqué qu’il a pris le pied d’un micro sur la rotule 🙄 😂
Les 🤡
Liverpool se réveille en 2e mi-temps ou c'est le psg qui baisse le pied
J'avais entendu qu'ils auraient pu en marquer plus eu Parc des Princes, faudrait pas le regretter
Je savais que Sidney s'était rompu le tendon d'Achille, je ne savais pas qu'il s'était rompu les deux
Salut Poupette, pareil j’étais surpris de l’entendre mais je crois me rappeler qu’il a pu avoir ça à Evian en championnat (apres verif c’est contre Lille en ligue 1 😉).
On dirait que le QSG a laissé derrière les habitudes des remontada
Pfiou Barcola ça fait encore mal au q 😅