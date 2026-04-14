Première Ligue : OL Lyonnes recevra Montpellier le mercredi 6 mai

Lors de la dernière journée de Première Ligue, OL Lyonnes accueillera Montpellier. Cette affiche entre le premier et la lanterne rouge se tiendra juste après la demi-finale retour de la Ligue des champions.

Encore trois rencontres avant les choses sérieuses. Déjà assuré de la première place et de recevoir tout au long de la phase finale, OL Lyonnes termine tranquillement la saison régulière de Première Ligue. Notamment en faisant allègrement tourner pour gérer les temps de jeu. Il en sera encore question face à Dijon le 22 avril (18h45), puis Nantes (29/04) et en fin Montpellier le 6 mai.

La Fédération a officialisé ce mardi la date et l'heure de la dernière journée de D1. Comme l'ensemble des rencontres du multiplexe ce jour-là, le coup d'envoi de ce choc des opposés sera donné à 17 heures. A priori, Jonatan Giráldez fera appel pour ce duel à celles qui n'ont pas ou peu joué en Ligue des champions quelques jours plus tôt.

Entre Arsenal et le PSG

En effet, ce rendez-vous interviendra juste après la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal* (le 2 mai). Après la 22e journée de championnat, il faudra en outre se préparer à la finale de la Coupe de France le dimanche 10 mai face au PSG. Au milieu de deux chocs cruciaux, cette réception de la lanterne rouge, à la lutte pour son maintien, sera certainement moins importante pour les Lyonnaises que pour les Montpelliéraines.

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