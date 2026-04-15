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Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
Les joueurs de l’OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL, un habitué des "affiches de gala"

  • par Gwendal Chabas

    • D'ici à la fin de la saison, l'OL jouera encore deux fois en "prime time". Au total, les Lyonnais auront disputé 14 de leurs 34 journées de Ligue 1 le dimanche soir.

    Il existe plusieurs raisons à cette statistique. Le fait que l'OL dispute la Ligue Europa, et joue donc le jeudi en coupe d'Europe, affecte forcément la programmation en Ligue 1. Mais on peut aussi en retenir que le club reste attractif pour le diffuseur. Sinon, Ligue 1+ n'aurait jamais autant prévu l'Olympique lyonnais dans sa case du dimanche soir.

    43% des matchs, sans les multiplexes

    Car en prenant en compte le déplacement au Parc des Princes le 19 avril et la réception de Rennes le 3 mai, Paulo Fonseca et sa troupe auront évolué à 14 reprises en "prime time". Sur une saison à 34 journées, cela représente 41% des affiches. Pour être juste, il faut même retirer les trois multiplexes de l'exercice 2025-2026, dont les deux derniers en mai. On arrive à 45%.

    Surtout que sur cet horaire "de gala", les Rhodaniens n'ont pas uniquement disputé des chocs. Il y a par exemple eu les deux duels face à Brest, ou encore l'accueil de Nantes (3-0), Nice (2-0), du Paris FC (1-1) et de Lorient (2-0). Sans oublier la confrontation face au Stade Rennais en septembre (1-3) ou les rendez-vous contre Strasbourg. D'ailleurs, l'équipe a été programmée trois fois de suite à 20h45 le dimanche entre la 23e et la 25e journée entre février et mars, au début de sa mauvaise série.

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