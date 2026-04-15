Ligue 1 : l'OL et sa mauvaise spirale à l'extérieur

Avant d'aller au Parc des Princes dimanche défier le PSG, l'OL reste sur quatre matchs sans succès en Ligue 1 à l'extérieur. Sa dernière victime est Nantes, début février.

Ce n'est pas le meilleur écrin pour retrouver de la confiance. Certes sorti de sa série de neuf matchs sans victoire en battant Lorient le week-end passé (2-0), l'OL voyagera à Paris dimanche (20h45). Rendez-vous au Parc des Princes pour y affronter le demi-finaliste de la Ligue des champions 2026.

Un immense duel attend Paulo Fonseca et ses hommes le 19 avril dans la capitale. Surtout qu'ils n'ont pas remporté le moindre match à l'extérieur depuis plus de deux mois. En Ligue 1, son dernier succès loin de ses bases remonte au 7 février, à Nantes (0-1). Depuis, il a connu deux revers à Strasbourg (3-1) et Marseille (3-2) et deux nuls 0-0 au Havre et à Angers. Peu glorieux, ce qui explique aussi la méforme lyonnaise des semaines précédentes d'ailleurs.

Suivre l'exemple monégasque

L'enceinte parisienne n'est pas l'endroit le plus propice pour mettre un terme à cette spirale. Mais ce n'est pas impossible, Monaco ayant montré la voie il n'y a pas si longtemps. Les Monégasques ont gagné chez le PSG le 6 mars (1-3). Ensuite, les Parisiens ont dominé Chelsea (5-2), Toulouse (3-1) et Liverpool (2-0) à la maison. Maintenant, reste à savoir si les Rhodaniens auront les ingrédients pour faire déjouer leur rival, ce qu'ils n'ont plus réussi à faire depuis le 2 avril 2023. Ça tombe bien, c'était au Parc des Princes (0-1).