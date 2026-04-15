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OL Lyonnes - Le Havre, mercredi 18 mars 2026
OL Lyonnes – Le Havre, mercredi 18 mars 2026

Un village multisports en marge d’OL Lyonnes - Dijon

  • par Tristan Le Pezennec

    • L’OL Lyonnes profitera de sa rencontre de Première Ligue face à Dijon mercredi 22 avril (18h45) pour organiser un village multisports, qui entend faire rayonner le sport féminin local.

    Leader écrasant et toujours invaincu de Première Ligue, OL Lyonnes se dirige tranquillement vers les grandes échéances du printemps. Avant d’entamer les phases finales du championnat et de disputer sa demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal (aller le 26 avril, retour le 2 mai), les joueuses de Jonatan Giráldez affronteront le DFCO mercredi 22 avril (18h45) au GOLTC.

    À cette occasion, le club lyonnais a décidé de mettre en place un village multisports, avec l’ambition de promouvoir et valoriser la pratique du sport féminin sur le territoire.

    Des ateliers découverte, du basket au handball en passant par le judo

    Cette initiative réunira plusieurs acteurs majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parmi lesquels l’ASUL Vaulx-en-Velin Handball, le LOU Rugby Féminin, la Tony Parker Adéquat Academy, All In Country Club, le CDOS, Courir pour Elles, Sport Time, ainsi que des disciplines comme le judo et le sabre coréen, sans oublier l’OL Academy. Chaque structure proposera un stand animé, avec des ateliers de découvertes et d’initiations à destination du public. L'évènement s'adresse particulièrement aux jeunes filles souhaitant s’essayer à différentes pratiques sportives.

    Le village ouvrira ses portes dès 17h15 au centre d'entraînement, permettant aux spectateurs d’en profiter avant le coup d’envoi, et sera également accessible à la mi-temps de la rencontre.

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