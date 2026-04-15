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Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Face au PSG, l'OL devra se méfier des frappes lointaines

  • par Gwendal Chabas

    • Meilleure attaque de Ligue 1 avec deux journées en moins, le PSG se montre notamment dangereux dans un aspect du jeu. Il est assez redoutable sur ses frappes hors de la surface.

    L'OL peut-il relancer la course au titre ? Avec une partie en moins que son dauphin lensois, le PSG possède quatre points d'avance sur les Sang et Or. Dimanche soir (20h45), le vainqueur de la Ligue 1 en 2025 reçoit l'Olympique lyonnais, et pourrait frapper un grand coup dans cette lutte plus ou moins latente. Son futur adversaire aura fort à faire s'il veut lui tenir tête au Parc des Princes.

    Pour résister aux Parisiens comme il avait pu le faire à l'aller (défaite 3-2 à l'ultime minute), les Rhodaniens devront se méfier de nombreux aspects du jeu. Offensivement, les hommes de Luis Enrique font peur. Meilleure attaque du championnat, le club francilien peut frapper de n'importe où.

    18% de leurs buts hors de la surface

    Surtout de loin, à vrai dire. Avec 11 buts sur 61 issus d'un tir hors de la surface, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers se classent au premier rang. Ils devancent Marseille (10) et Lorient (7). À titre d'exemple, Afonso Moreira et ses partenaires en ont marqué seulement (4). Attention donc pour Dominik Greif en tentative lointaine. Le Slovaque est en forme, ce qui est au moins une bonne chose pour son équipe.

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