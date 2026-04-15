Selma Bacha, une vaillante pas épargnée

Forfait avec la France, Selma Bacha paie une blessure au mollet. Des pépins jamais longs à soigner, mais qui reviennent régulièrement chez la défenseure.

Elle avait déjà fait l'impasse sur le rassemblement du mois de février. Selma Bacha a aussi dû renoncer aux deux rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2027 face aux Pays-Bas en avril. La latérale gauche souffrait du mollet suite au dernier rendez-vous contre Strasbourg en Coupe de France (6-0). La latérale gauche est donc restée à Lyon pour se soigner. Alors que se profilent les demi-finales de la Ligue des champions face à Arsenal (les 26 avril et 2 mai), aucune date de retour n’a été communiquée pour le moment.

Des absences régulières

La Lyonnaise continue d’accumuler les problèmes physiques légers. Ses absences ne durent jamais très longtemps. Néanmoins, elles restent récurrentes et la cadre d’OL Lyonnes loupe un nombre de matchs conséquent. Elle n’a, par exemple, joué que 18 affiches lors du dernier exercice, contre 33 en 2023-2024, ou 32 en 2021-2022. Cette saison, elle compte 22 apparitions sous le maillot rhodanien (avec un turnover important instillé par le staff).

Plus d'une saison en jouant blessée

Dure au mal, Selma Bacha avait avoué en août 2024 avoir vécu plus d’un an avec une blessure à la cheville. Elle s’est d’ailleurs récemment confiée à SoFoot sur cette résistance à la douleur. "Je suis quelqu’un qui sait jouer avec, je n’ai pas peur. À partir du moment où tu dis à ton cerveau : 'Attention, tu t’es fait opérer', tu ne vas jamais jouer à 100%. C’est vrai que j’ai mis du temps à retrouver mon niveau, mais non ça n’a pas modifié ma manière de jouer. Je suis toujours à fond."

Si cette capacité à jouer par-delà la douleur semble effectivement ne pas avoir un impact majeur sur ses performances sportives, elle demeure peut-être un frein dans la guérison totale à laquelle elle aspire.