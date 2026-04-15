Actualités
El Chadaille Bitshiabu, joueur de Leipzig

Mercato : El Chadaille Bitshiabu serait encore dans les radars de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • La presse allemande évoque un intérêt de l'OL pour El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur joue très peu à Leipzig cette saison.

    Le retour d'une piste hivernale. En janvier dernier, L'Équipe évoquait un intérêt de l'OL pour El Chadaille Bitshiabu. Un prêt était alors évoqué. Quatre mois plus tard, c'est au tour de Bild d'indiquer que l'Olympique lyonnais resterait sur les rangs pour le footballeur de 20 ans. Formé au PSG, ce dernier dispose d'un temps de jeu très limité avec Leipzig sur cet exercice 2025-2026.

    Pourtant, il avait retrouvé les faveurs de son entraîneur entre fin décembre et février. Il a disputé six matchs en un mois et demi, sur les onze apparitions qu'il comptabilise cette saison. Mais ensuite, le défenseur central a de nouveau disparu de la circulation, ne jouant plus jusqu'à ce week-end, le 11 avril. Sur le banc pendant huit rencontres de Bundesliga, il était titulaire face à Mönchengladbach en raison de la blessure de Castello Lukeba.

    Sous contrat jusqu'en 2029

    Auteur d'une bonne prestation dans ces conditions, le Parisien - il est né à Villeneuve-Saint-Georges - ne s'attire pas la sympathie de ses coachs par son comportement. Marc Rose, son ancien technicien de juillet 2023 à mars 2025, l'avait tancé pour ses retards à l'entraînement, explique la presse allemande. Ole Werner, actuellement à la tête du RBL, n'en disait pas moins, attendant "davantage de concentration lors des séances" de la part de son joueur.

    L'hiver dernier, El Chadaille Bitshiabu voulait partir, mais ses dirigeants ont retenu l'international U20 français. Qu'en sera-t-il à l'intersaison ? Il est encore sous contrat jusqu'en 2029 après avoir prolongé en juin 2025 avec sa formation.

    à lire également
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Face au PSG, l'OL devra se méfier des frappes lointaines
    2 commentaires
    1. OL-91
      OL-91 - mer 15 Avr 26 à 18 h 25

      Que devient Kamara Noham ?

      Signaler
    2. Avatar
      gOLdorak - mer 15 Avr 26 à 18 h 28

      Apparemment, l'idée de composer un groupe de joueurs à l'état d'esprit exemplaire a fait long feu. Bon, ceci dit, je préfère un type qui arrive en retard aux entrainements à tous les Boateng du monde.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Mercato : El Chadaille Bitshiabu serait encore dans les radars de l'OL 18:20
    Selma Bacha (France), dépitée
    Selma Bacha, une vaillante pas épargnée 17:35
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Face au PSG, l'OL devra se méfier des frappes lointaines 16:50
    OL Lyonnes - Le Havre, mercredi 18 mars 2026
    Un village multisports en marge d’OL Lyonnes - Dijon 16:00
    Ligue 1 : l'OL et sa mauvaise spirale à l'extérieur 15:10
    Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
    Ligue 1 : l'OL, un habitué des "affiches de gala" 14:20
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    L'ancien Lyonnais Téo Barišić (Rijeka) victime d'une grave blessure 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Quelle approche tactique pour l’OL face au PSG ? 12:40
    Ada Hegerberg lors de l'amical Espagne - Norvège
    OL Lyonnes : des Lyonnaises décisives, mais pas toutes victorieuses 11:50
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve de l’OL encore loin d’être maintenue en N3 11:00
    Damaris Egurrola à l'entraînement des Pays-Bas
    OL Lyonnes : Damaris (Pays-Bas) gagne son duel contre Diani et Katoto (France) 10:10
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 13 avril en podcast 09:25
    Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    Ligue des champions : le PSG qualifié mais pas indemne avant l'OL 08:40
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL : Endrick n'a pas mis fin aux débats 08:00
    Le logo de l'OL
    Quand l'administrateur d'Eagle Bidco met une annonce pour vendre l'OL 07:30
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Corentin Tolisso sportif régional de l'année 2025 ? 14/04/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : OL Lyonnes recevra Montpellier le mercredi 6 mai 14/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut