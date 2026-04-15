La presse allemande évoque un intérêt de l'OL pour El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur joue très peu à Leipzig cette saison.

Le retour d'une piste hivernale. En janvier dernier, L'Équipe évoquait un intérêt de l'OL pour El Chadaille Bitshiabu. Un prêt était alors évoqué. Quatre mois plus tard, c'est au tour de Bild d'indiquer que l'Olympique lyonnais resterait sur les rangs pour le footballeur de 20 ans. Formé au PSG, ce dernier dispose d'un temps de jeu très limité avec Leipzig sur cet exercice 2025-2026.

Pourtant, il avait retrouvé les faveurs de son entraîneur entre fin décembre et février. Il a disputé six matchs en un mois et demi, sur les onze apparitions qu'il comptabilise cette saison. Mais ensuite, le défenseur central a de nouveau disparu de la circulation, ne jouant plus jusqu'à ce week-end, le 11 avril. Sur le banc pendant huit rencontres de Bundesliga, il était titulaire face à Mönchengladbach en raison de la blessure de Castello Lukeba.

Sous contrat jusqu'en 2029

Auteur d'une bonne prestation dans ces conditions, le Parisien - il est né à Villeneuve-Saint-Georges - ne s'attire pas la sympathie de ses coachs par son comportement. Marc Rose, son ancien technicien de juillet 2023 à mars 2025, l'avait tancé pour ses retards à l'entraînement, explique la presse allemande. Ole Werner, actuellement à la tête du RBL, n'en disait pas moins, attendant "davantage de concentration lors des séances" de la part de son joueur.

L'hiver dernier, El Chadaille Bitshiabu voulait partir, mais ses dirigeants ont retenu l'international U20 français. Qu'en sera-t-il à l'intersaison ? Il est encore sous contrat jusqu'en 2029 après avoir prolongé en juin 2025 avec sa formation.