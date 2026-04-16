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Le Parc des Princes, un antre à reconquérir pour l’OL

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Les coéquipiers de Corentin Tolisso se déplacent à Paris ce dimanche pour y affronter les champions d’Europe en titre. Focus sur les derniers déplacements de l’OL au Parc.

    Le choc de dimanche (20h45) sera le premier déplacement de Paulo Fonseca au Parc des Princes depuis son arrivée sur le banc de l’OL début 2025. Le coach portugais s’était déplacé porte de Saint-Cloud à deux reprises avec son LOSC. Il y a perdu deux fois.

    Il faut se replonger dans le mois de décembre 2024 pour se rappeler du dernier affrontement entre les deux formations en Île-de-France. Sous les ordres de Pierre Sage, l'Olympique lyonnais s’était présenté en 4-3-3, et avait pris l'eau pour commencer.

    Malgré Cherki et Mikautadze, une défaite pour le dernier déplacement au Parc

    Menés 2-0 après moins de 15 minutes, les Rhodaniens avaient très bien réagi et terminé fort la première période. D’une passe géniale, Rayan Cherki trouvait Georges Mikautadze qui, d’une finition tout aussi fantastique, permettait à sa formation de réduire le score. Un lob parfaitement dosé du Géorgien, qui avait rendu fou le gardien, Gianluigi Donnarumma. Score final : 3 à 1 pour le PSG avec but du break, tardif, de Gonçalo Ramos.

    Dernière victoire en avril 2023

    Depuis l’arrivée de QSI en 2011, l'OL s'est déplacé dix-sept fois chez les Parisiens, toutes compétitions confondues. Il s'y est imposé à trois reprises seulement, dont deux en Ligue 1. C’était en 2020 (1-0) et en avril 2023 (1-0). Date du dernier succès dans l'enceinte francilienne, et de la dernière victoire tout court des Lyonnais contre cet adversaire. En parallèle, ils ont chuté treize fois et n’ont ramené qu’un seul match nul, en 2014 (1-1). Le buteur du soir s’appelait alors Samuel Umtiti, et on se souvient tous de sa célébration iconique avec son ami Alexandre Lacazette.

    Des souvenirs douloureux

    Il y a aussi eu des corrections, comme en 2015 (1-5), en 2018 (5-0) avec un quadruplé de l’infernal Kylian Mbappé, ou encore en 2024 (1-4). Sans oublier les dénouements cruels, comme en 2021 (1-2), avec le but de Mauro Icardi dans les arrêts de jeu. On se rappelle enfin du but gag de Fernando Marçal qui avait trompé Anthony Lopes en février 2020 (2-4). De bien mauvais souvenirs pour les supporters rhodaniens, en espérant que la rencontre dominicale n'entre pas dans cette catégorie.

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    1 commentaire
    1. J.fin de saison.ol
      J.fin de saison.ol - jeu 16 Avr 26 à 7 h 38

      C'est typiquement le genre de match qu'un Fonseca, que je n'apprécie pas vraiment sur une saison, est capable de faire déjouer le Quatar au moins sur une grande partie du match et que l'OL soit loin d'être ridicule

      Cependant, comme à chaque fois face à ce type d'adversaire ou en europa ligue chaque année, il ne faut se faire aucune illusion bien sûr sur l'issue du match, il y aura forcément un rouge et/ou penó contre l'OL a un moment donné au pire

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